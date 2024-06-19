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19 Haziran 2024 Çarşamba 15:56:00 - Güncelleme:19 Haziran 2024 Çarşamba 15:56:00

Sözde yaşam iksiri! Vitamin kokteyllerinin bilinmeyen tehlikesi

Kaynak: AKŞAM Gazetesi

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Günümüzde sözde “yaşam iksiri” gibi lanse edilen ve popülerliğini günden güne artıran vitamin kokteylleri için uzmanlar uyarıyor. Ezbere tüketilen vitamin kokteylleri, ölümle dahi sonuçlanabilecek ciddi sağlık sorunlarına neden olabilir.

Sözde "yaşam iksiri" gibi dinamizm veren vitaminlerin kullanımının kanser, grip ve benzeri viral hastalıklardan ve beslenme eksikliğine bağlı sorunlardan koruyucu olduğuna inanıldığını vurgulayan uzmanlar uyarılarda bulundu.

Üsküdar Üniversitesi Tıp Fakültesi Dahili Tıp Bilimleri Bölümü Başkanı Prof. Dr. İsmail Tayfun Uzbay, "Vitamin ve minerallerin dengeli bir şekilde vücutta bulunması sağlık için önemlidir, ancak neyin eksik olduğunu doğru biçimde tespit etmeden ve bir hekim reçetesi almadan ezbere birtakım kokteyllerin kullanılması ölümle dahi sonuçlanabilecek sağlık sorunlarına yol açabilir" diyerek şunları kaydetti:

HIV VE HEPATİT BULAŞABİLİR

"Kuaförde damar yolu açılıp serum alınıyorsa iki sorun söz konusudur. Birincisi hiçbir sağlık personeli hastane dışında ve hekim talimatı dışında damar yolu açmaya yetkili değildir. Meslek etiği bakımından bu çok ağır bir mesleğin kötüye kullanımıdır. Kuaförde damar yolu açmaya kalkışan kişi ya yetkisizdir, yetkin bir sağlıkçı değildir ya da mesleğin etik kurallarını ve yasaları çiğniyordur. Buradaki en büyük risklerden biri de enfeksiyon. Ortaya çıkabilecek enfeksiyonlar çok ciddi boyutta olabilir. Buna HIV ve hepatit gibi tehlikeli enfeksiyonlar dahil."

Etiketler : vitamin kokteylleri hiv hepatit sağlık
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