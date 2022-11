Söyleneni anlayamamak, felç belirtisi olabilir

Türkiye'de yılda ortalama 140 bin kişi felç geçiriyor. Felç geçiren kişilerin gecikmeden fizik tedaviye başlaması gerektiğini aktaran Fizyoterapist Ömer Sayma, araştırmalara göre her 10 felçten 8'i iskemik felç, geriye kalanının ise hemorajik felç olduğuna dikkat çekiyor. Felcin erkeklerde daha çok görüldüğünü, kişinin birinci derecede akrabalarında felç görülmüşse risk taşıyabileceğinin altını çizen Fzt. Sayma, felç vakalarının neredeyse yarısının, damarları zedeleyen, tıkanmasına ve patlamasına yol açan yüksek kan basıncı nedeniyle oluştuğunu söylüyor. Fzt. Sayma, düzensiz kalp atışı, şeker hastalığı (diyabet), yüksek kolesterol sigara ve alkol kullanımı ve aşırı hareketsiz yaşamın felce neden olan faktörlerin başında geldiğini belirtiyor. Felç aniden geliştiği için belirtilerin önceden görülüp önlem alınmasının söz konusu olmadığını söyleyen Fzt. Sayma, "Bir anda gerçekleşen kafa karışıklığı ve etrafınızdakilerin ne dediğini anlayamama, her iki gözde veya birinde beliren bulanık görme kaybı, konuşma bozukluğu, bir omzu hareket ettirememe, yüzün bir bölgesinde aniden oluşan çökme, dudak düşmesi, göz kapağını kapatamama ve his kaybı felç belirtisi olarak sıralanabilir" diyor. Felç riskini azaltmak için düzenli doktor kontrollerinin yanında beslenme alışkanlıklarına dikkat edilmesi gerektiğini belirten Fzt. Sayma, tansiyon ilaçlarının kendi başına bırakılmaması, stres kontrolünün öğrenilmesi, ağır olmayan düzenli egzersizlerin ve sağlık yaşam sürmenin çok önemli olduğunu da aktarıyor.