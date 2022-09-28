Sosyal olmayan çocuklar daha saldırgan

Okul öncesi 1,5-2 yaş grubu çocuklarda oldukça sık gözlemlenen öfke nöbetinin birçok nedeni olduğunu kaydeden Klinik Psikolog Betül Çetintulum Huyut, sosyal olmayan çocuklarda bu sürecin saldırganlık boyutunda olduğunu belirtti. Huyut, "Pandemiyle birlikte çocukların eve kapanması sosyalleşmelerini olumsuz yönde etkiledi. Şu anda ise sosyal hayata karşı bir adaptasyon sorunu yaşıyorlar. Bazı durumlarda da duygularını ifade etmekte güçlük çekebilirler. Bu bakımdan öfke nöbetleri daha sık görülen bir çocuk için akranlarıyla beraber daha fazla vakit geçiriyor olması iyi olacaktır. Okul öncesi eğitim alması, parka götürmek, çocuğun sosyalleşebileceği etkinliklere katılması faydalı olacaktır. Çocukların akranlarıyla vakit geçirmesi kişilik ve sosyal gelişimleri açısından da çok faydalı. Kreşe giden bir çocuk hem okul düzenini hem de kurallar ve sınırlarla nerde durması gerektiğini öğreniyor. Bu süreci daha kolay geçirmek için anne, baba ve öğretmenin birlikte hareket etmesi oldukça önemli" dedi.

