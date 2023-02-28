Sosyal medyayı kısıtlama zamanı

Psikologlar ebeveynleri uyardı: Deprem haberlerini sürekli takip ediyor olmanız çocukları etkiliyor. Sosyal medya kullanımınızı kısıtlamalı, çocukları felaket haberlerinden uzak tutmalısınız.

Uzmanlar, çocukların felaket haberlerinden uzak tutulması gerektiğini belirterek, "Sosyal medyayı kısıtlamak gerekecektir. Günün belli saatlerinde girer ve bunu çocukların gözlerinin önünde yapmazlarsa çok daha sağlıklı olacaktır" dedi. Öğretim Üyesi Doç. Dr. Faruk Kurhan, böylesi büyük bir depremin ardından insanların bir şok yaşadığını ve her bireyin buna farklı tepkiler verebileceğini söyledi. Kurhan, "Her bireyi kendi özelinde değerlendirmek gerekiyor. Çocuklar vurdumduymaz, var olandan bihaber gözükebilirler ama özüne indiğimizde çok farklı tepkilerle karşılaşabiliriz. Tabii bu yetişkinler için de geçerlidir. İlkin biraz umursamaz gibi gözükebilirler ama bir 6 ay, bir yıl sonra travma sonrası stres bozukluğuyla karşımıza gelebilirler" şeklinde konuştu. Kurhan, sözlerini şöyle sürdürdü: "Çocukların algılarını deprem haberlerinden uzak tutmak çok iyi olacaktır. Buradan ebeveynlere sesleniyorum; ülkenin diğer bölgesinde bulunan vatandaşların felaket haberlerini izliyor olmaları, belki ne oluyor bitiyor diye izliyorlar ama çocuklar bunlardan çok etkileniyor. Dolayısıyla biraz sosyal medyayı kısıtlamak gerekecektir. Günün belli saatlerinde girer ve bunu çocukların gözlerinin önünde yapmazlarsa çok daha sağlıklı olacağını düşünüyorum."