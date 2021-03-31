Sosyal medyada 'sahte benlik' tehlikesi

Çocuklar artık Youtube gibi platformlarda çizgi film ve oyun videoları izlemekle kalmayıp popüler olan kişileri takip ediyor, onları örnek alıp kendi içeriklerini oluşturmaya çalışıyor. Sosyal medya beğenilerinin çocuğun başarı duygusunu sahte bir görünürlük ve beğeni üzerinden şişirebildiğine dikkat çeken uzmanlar, bunun sonucunda sahte bir benlik algısı gelişebileceği uyarısında bulunuyor. Uzmanlara göre bu durum, gerçek yaşamda ilişkilerde karşısında çıkabilecek hayal kırıklıkları ya da gündelik yaşamın olağan başarısızlıklarına tahammül edemeyen, hayal kırıklığı yaşayan çocukların ortaya çıkmasına yol açabiliyor.



GERÇEK HAYATI KAÇIRIYOR

7-12 yaş grubundaki çocuklarda video çekimleri ile ilgili algıların "Ben bir video çekeceğim ve herkes beğenecek, youtube'dan para kazanılabilir ve ilgi görebilirim" gibi daha somut düzeyde olabildiğini ifade eden Çocuk Ergen Psikiyatri Uzmanı Doç. Dr. Çiğdem Yektaş, "Oysa bu çekimler için harcanan zaman çocuğun gündelik yaşamında kurması gereken ilişkilerden, oynaması gereken oyunlardan çalıyor diyebiliriz. Bu da normal gelişimsel süreçte kurulması gereken akran ilişkilerini bozabiliyor. Çocuğun başarı duygusunu sahte bir görünürlük ve beğeni üzerinden şişirebiliyor, bunun sonucunda sahte bir benlik algısı gelişmesine yol açabiliyor. Çocuğun başta üzüntü ve öfke olmak üzere olumsuz duyguları daha çok yaşamasına, dürtü kontrol sorunlarına ve depresyon, kaygı, öfke kontrol sorunu gibi psikiyatrik bozukluklar geliştirmesine neden olabiliyor" uyarısında bulundu.

AŞIRI DUYARLIYSA DİKKAT

Bu platformların içerik yayınlamayı maddi kazanç olarak görmeyip kendini teşhir etmeyeceği şekilde ilgi alanlarını online olarak paylaşmak isteyen çocuklar için kişisel gelişim, yaratıcılık, bilgi paylaşımı ve sosyal ilişki kurma boyutunda katkı sağlayabileceğini belirten Yektaş, "Ancak süreç emek ve zaman verilerek maddi kazanca dönüştürülmüşse, çocuk zamanını ve dikkatinin önemli bir bölümünü bu videoları çekmeye, izlenme oranlarını takip etmeye harcıyorsa, gelen beğeni ya da eleştirilere aşırı duyarlı bir hale geldiyse burada sağlıklı gelişime bir katkıdan bahsedemeyiz" dedi.

KONTROLÜ ELDEN BIRAKMAYIN

Okul çağı çocuklarında davranış kontrolünün yeterli gelişim seviyesinde olmadığına dikkat çeken Yektaş, "Öte yandan internet gibi uçsuz bucaksız, tehlikeleri de barındıran bir mecrada gözetimsiz kalarak geçirdikleri zaman ve süpervizyonsuz kalmaları çocukları istismara açık bir hale de getiriyor. Ebeveynler 13 yaş öncesindeki çocuklara bu kanalları açarak ve sonra bu kanalları yeterince takip etmeyerek aslında çocuklarını önemli bir tehlikeye atmakta olduklarını unutmamalılar" ifadelerini kullandı.

TEPKİLERİNİ GÖZARDI ETMEYİN

Ailenin çocuğun sağlıklı gelişimine katkı sağlayacağını düşündüğü içerikler bile olsa paylaşımları hakkında bilgi sahibi olması gerektiğine dikkat çeken Yektaş, "Ayrıca çocuklarının bu süreçte ürettikleri videolar için gelen tepkilere karşı geliştirdikleri ruhsal tepkilere dikkat etmeleri gerek. Bir çocuk sosyal yaşamında yüz yüze iletişimden çok sanal ortamdaki içeriklere çok odaklanıp oradaki beğenileri dikkate alıyorsa, beğeni alamadığında büyük bir hayal kırıklığı ve öfke yaşıyorsa bu noktada önemli bir riskten bahsedebiliriz" dedi.