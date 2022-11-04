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04 Kasım 2022 Cuma 07:30:00 - Güncelleme:04 Kasım 2022 Cuma 07:30:00

Sosyal medya yalnızlaştırıyor

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Kişilerin sosyalleşmek amacıyla kullandıkları sosyal medya uygulamalarının kişiyi yalnızlaştırdığına dikkat çeken Uzman Klinik Psikolog Özgenur Taşkın, "Yeteri ve gereği kadar olmayan bir sosyal medya kullanımı bağımlılığa ve depresyona yol açabilir" uyarısında bulundu.

Kişilerin sosyalleşmek amacıyla kullandıkları sosyal medya uygulamalarının kişiyi yalnızlaştırdığına dikkat çeken Uzman Klinik Psikolog Özgenur Taşkın, "Yeteri ve gereği kadar olmayan bir sosyal medya kullanımı bağımlılığa ve depresyona yol açabilir" uyarısında bulundu. Uzman Klinik Psikolog Özgenur Taşkın, sosyal medyayla beraber alışkanlıkların ve yaşam şeklinin değiştiğini belirterek şunları söyledi: "Günümüzde iletişime geçmek hem çok kolay hem de çok zor. Kişiler iletişime geçme ve sosyalleşme ihtiyacını gidermek için sosyal medyanın bu kadar yaygın kullanılmadığı dönemde emek harcayarak sosyalleşiyordu. Kişiler arkadaşları ile buluşmak için önce hazırlanıyordu, sonra belli bir mesafe yol gidiyordu, ardından anlatacağı konuları zihninde oluşturup paylaşım yapıyordu" dedi.

Etiketler : Sosyal medya yalnızlaştırıyor sosyal medya Psikolog Özgenur Taşkın
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