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30 Temmuz 2023 Pazar 08:15:00 - Güncelleme:30 Temmuz 2023 Pazar 08:15:00

Sosyal fobi hayatın her alanını etkiler

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Uzmanlar utanma duygusunun olağan ve doğal olduğuna dikkat çekiyor.

Utanmanın olumsuz bir kavram gibi düşünüldüğünü belirten uzmanlar aslında bu duygunun olağan ve doğal olduğuna dikkat çekiyor. Utanma duygusunun otokontrolü sağladığını ve kişinin sosyal davranışlarını kontrol ettiğini belirten Uzman Klinik Psikolog Ece Cemre Gökpınar, "Bu sebeple bir ortamda utanma duygusu hissettirecek bir davranışı yapmazsınız." diyor. Gökpınar, utanma duygusunun sosyal fobiye neden olabileceğinin altını çizerek, sosyal fobisinin farkında olmayan işini yerine getirememe, dışarı çıkamama ve sosyalleşememe gibi zorlanmalarla karşılaşabileceği konusunda uyardı. Sosyal fobinin, kişinin utanma duygusu ya da bir şeylerin kötü gideceği düşüncesinden korkması olduğunu söyleyen Gökpınar, "Kişi, 'ya yüzüm kızarırsa, ya insanlar benim yetersiz olduğumu düşünürse' diye kaygı yaşar. Bir şey olduktan sonra kaygısını yaşamak değil de olma ihtimaline karşı kaygılanır" dedi. Yaşanılan kaygılardan dolayı sosyal aktivitelerde ya da iş hayatında işlevselliklerde düşmeler görülebileceğini de sözlerine ekleyen Gökpınar, bu tip durumların psikoterapi ya da gerektiği durumlarda psikiyatrik ilaç müdahalesi ile tedavi edilebileceğini dile getirdi.

Etiketler : duygu utanma fobi
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