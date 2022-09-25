VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
İcra dosyası olanlar dikkat! Yargıtay kararını verdi
Doğu Karadeniz'in yüksek kesimlerinde kar etkili oldu
Yunanistan'dan Adalara hukuka aykırı zırhlı araç sevkiyatı
Malatya'da tırla hafif ticari araç çarpıştı, 6 kişi hayatını kaybetti
Ayrılık da barışma da olabiliyor
Sette sürpriz kutlama
Tribute albüm geliyor
Pınar'a görümce takibi
"Savaş uzun sürecek"
Milli Elektrikli Tren için geri sayım başladı!
ABD, Rumları NATO'ya hazırlıyor
Gençlerde omuz çıkığı daha zor iyileşiyor
Kalbi iyileştiriyordu şimdi cildi gençleştiriyor
Bağışıklık ve beyin dostu: Üzüm
SONBAHAR YORGUNLUĞUNU AZALTAN TÜYOLAR
Uzman Astrolog Aşkın Şengün ile Günlük Burç Yorumları - 25 Eylül
"Amerika'nın öncelikli alanlarında en önemli aktörlerden birisi değil en önemli aktör Türkiye"
A Milli Futbol Takımı'nın teknik direktörü Kuntz: Grup maçlarını galibiyetle tamamlamak istiyoruz
Bodrum'a 'Mein Schiff Herz' ile 1743 yolcu getirildi
"Şimdi temel hedefimiz Putin ile Zelenskiy'i bir araya getirmek"
"Artık uluslararası ölçekte rekabet edebilecek bir konuma ulaştık"
Fransa'da enerji krizi nedeniyle odun şirketlerinin hisseleri borsada yüzde 700 arttı
Fransa'da 'partilerden Rusya'dan finansman alan olup olmadığına ilişkin' inceleme talebi
"Seçime kadar kesintisiz devam edecek gençlerimize yönelik gönül seferberliğine çıkıyoruz"
25 Eylül 2022 Pazar 09:00:00 - Güncelleme:25 Eylül 2022 Pazar 09:00:00

SONBAHAR YORGUNLUĞUNU AZALTAN TÜYOLAR

ABONE OL

Hava sıcaklıklarının düştüğü bu dönemde insan bedeni fiziksel ve psikolojik değişikliklere hemen adapte olamayabiliyor. Bu geçiş sürecinde bireylerin yaş, cinsiyet ve sağlık koşullarına uygun olarak yeterli ve dengeli beslenmesi, fiziksel ve mental performans açısından önem taşıyor.

Sonbahar ile birlikte tatil sezonunun bitmesi, hava sıcaklıklarının azalması ve kronik yorgunluk durumları pek çok insanda hüzün duygusu, gün içinde isteksizlik, sürekli uykulu olma hali gibi tablolara sebep olabiliyor. İnsan bedeni bu dönemdeki fiziksel ve psikolojik değişikliklere hemen adapte olamayabiliyor. Bu geçiş sürecinde bireylerin yaş, cinsiyet ve sağlık koşullarına uygun olarak yeterli ve dengeli beslenmesi, fiziksel ve mental performans açısından önem taşıyor. Medstar Topçular Hastanesi Beslenme ve Diyet Bölümü'nden Dyt. Kevser Arslan, sonbahar yorgunluğunu azaltacak beslenme önerilerinde bulundu.

BELİRTİLER İLKBAHARA KADAR SÜRMESİN

Güneşin daha az görülmeye başlandığı sonbahar aylarının gelmesiyle birlikte toplumun önemli bir çoğunluğunda yorgunluk belirtileri görülmektedir. Bu yorgun hissetme ve isteksizlik durumu kışın sonuna kadar uzayabilir. Hatta bu durum depresyon belirtileriyle karıştırılabilir. Bu nedenle sonbahar aylarına geçişte tüm bireylerin kendine yönelik beslenme ve yaşam tarzı değişiklikleri yapması, ilkbahara kadar olan sürecin daha rahat geçirilmesini sağlayabilmektedir. Sonbahar yorgunluğu belirtileri şu şekildedir; Aşırı uyku, iştah değişiklikleri, özellikle yüksek karbonhidratlı yiyeceklere yönelim, kilo alımı, yorgunluk veya enerji düşüklüğü. Sonbahar geçişinde beslenme ve yaşam tarzı önerilerine dikkat ederek bu süreci daha konforlu geçirmek mümkün olabilir.

1. Bol sıvı almaya çalışın: Özellikle su, mineralli su, bitki çayı, taze sıkılmış meyve suyu sıvı ve elektrolik dengesi açısından çok önemlidir. Bol su içmek vücutta oluşan ödemi azaltıp, yorgunluk hissini düşürecektir.

2. Beslenmenizde yağlı tohumlara yer verin: Fındık, badem, ceviz, kabak çekirdeği gibi çiğ tohumlar enerji verdiği gibi çok iyi birer magnezyum, kalsiyum, E vitamini, çinko kaynağı olduğu için kan şekerini dengeler, bağışıklığın güçlenmesine yardımcı olur.

3. Haftada 2 gün deniz balığı tüketmeye çalışın: Balık Omega-3 ve iyot içeriği ile kalp- damar sağlığına iyi gelmesinin yanı sıra depresyon tedavisinde de önemli yer tutmaktadır.

4. Haftada 2 gün karanfilli su için: 1 litre ılık suyun içine 1 tatlı kaşığı karanfil koyup içmek, vücuttaki toksinlerin atılmasına destek olur ve kronik yorgunluğa iyi gelir. Ayrıca karanfil tatlı isteğini azaltarak kilo yönetiminize destek olabilir.

5. Günde 4-5 porsiyon taze meyve ve sebze tüketmeye özen gösterin: Günlük beslenmede 1 günde 2 porsiyon meyve, 3 porsiyon sebze olmasına özen gösterilmedir. Özellikle yaban mersini, kivi gibi C vitamini yüksek meyvelere yer verilmelidir. Sülfürden zengin sebzeler olarak brokoli, karnabahar, soğan, sarımsağa beslenmede yer verilmesi çok önemlidir.

6. Biyolojik ritminize dikkat edin: Yeterli ve kaliteli uyku yaşam kalitesinin artması için en önemli etkenlerden biridir. Güne daha enerjik ve daha mutlu başlamak, gün içinde olabilecek duygusal yeme ataklarını ve depresyon riskini azaltacaktır.

7. Haftada 150 dakika yürüyüş yapın: Dünya Sağlık Örgütü DSÖ haftada 150 dakika yürüyüş yapmanın kronik hastalık ve depresyon riskini azalttığını belirtmektedir.

8. Beslenmede baharatların gücünü unutmayın: Günlük beslenme rutininde sumak, zerdeçal ve tarçına mutlaka yer verin.

9. Bağırsaklarınızın düzenli çalışmasını önemseyin: Dengesiz bağırsak florası beden sağlığı için çok yorucudur. Sürekli kabızlık yaşıyorsanız mutlaka doktor ve diyetisyen desteği alarak bu durumu çözmeye çalışmalısınız.

10. Doğal ürünler tüketin: İşlenmiş, tütsülenmiş ve içinde Mono sodyumglutamat bulunan paket ürünlerden uzak durmaya çalışın.

Etiketler : sonbahar bahar yorgunluğu yorgunluk kevser arslan
Yıllar sonra kuaförde buluştular

Yıllar sonra kuaförde buluştular
Ayrıldılar

Ayrıldılar
103 bin liralık oturuş

103 bin liralık oturuş
Kavgaya karıştı

Kavgaya karıştı
‘Nasır' tuttu

‘Nasır' tuttu
Constanze'nin Thor'u

Constanze'nin Thor'u
Müzik gecesi

Müzik gecesi
Göndermeli zirve

Göndermeli zirve
Repertuvar yemeği

Repertuvar yemeği

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX
<<<<<<< Updated upstream >>>>>>> Stashed changes