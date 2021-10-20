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20 Ekim 2021 Çarşamba 09:30:00 - Güncelleme:20 Ekim 2021 Çarşamba 09:30:00

Sonbahar hastalıklarına karşı: Çaya bal koyun

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Koronavirüsün yanı sıra havaların soğumasıyla birlikte 'soğuk algınlığı, grip, boğaz enfeksiyonu, norovirüs ishali, akut bronşit ve sinüzit' de yeniden hortladı.

Koronavirüsün yanı sıra havaların soğumasıyla birlikte 'soğuk algınlığı, grip, boğaz enfeksiyonu, norovirüs ishali, akut bronşit ve sinüzit' de yeniden hortladı. Bu dönemde; C, D vitaminleri ve çinkonun önemini hatırlatan uzmanlar bir de öneride bulundu: içtiğiniz çaya şeker yerine bal katın!

Soğuk algınlığı, grip, boğaz enfeksiyonu, norovirüs ishali, akut bronşit, alerjik astım, zatürre ve sinüzit... Her mevsim kendi hastalıklarını beraberinde getiriyor. En sık da üst ve alt solunum yolu enfeksiyonlarında artış görülüyor sonbahar mevsiminde. Sıcak yaz günlerinden serin havalara geçerken vücudumuz bu değişime uyum sağlamakta zorlanınca, hastalıklar da kapımızı çalmaya başlıyor. Acıbadem Kozyatağı Hastanesi İç Hastalıkları ve Nefroloji Uzmanı Prof. Dr. Tevfik Rıfkı Evrenkaya, soğuk havanın bağışıklık sistemimizi baskıladığını ve enfeksiyonlara karşı direncimizi kırdığını belirterek, "Bunun sonucunda çoğumuz mevsim geçişlerinde pek çok mikrobik hastalığa yakalanıyoruz. Özellikle viral enfeksiyonlar kolayca bulaşıyor ve bu durum yaşlılar, küçük çocuklar ile bağışıklık sistemi zayıf olan kişilerde ciddi sorunlar oluşturabiliyor. Sonbaharda artış gösteren hastalıklardan korunmada ise güçlü bir bağışıklık sistemi kilit rol üstleniyor" dedi.

BAĞIŞIKLIĞI GÜÇLENDİREN ÜÇLÜ

Çayı, içine bal ekleyerek içmek bağışıklığınızı destekliyor ve enerji veriyor. Nefroloji Uzmanı Prof. Dr. Tevfik Rıfkı Evrenkaya, "Günde bir bardak ballı çay içebilirsiniz. Bir tatlı kaşığı bal 15 kcal içeriyor ve diyabet hastası iseniz 'gerçek bal' olması koşuluyla, bu miktarda bal tüketebilirsiniz" diye konuştu. "Bitkisel çaylardan faydalanın" diyen Evrenkaya, "Bir fincan sıcak rezene otu bağışıklığınıza yardımcı olabiliyor. Ayrıca kuşburnu, kara mürver ve ekinezyanın viral hastalıkları önlemede etkin olduğu ifade ediliyor. C ve D vitaminleri ile çinko bağışıklığımızı destekledikleri için Covid-19 pandemisi süresince düzenli olarak bu üçlüyü almanızda fayda var" diye uyardı.

SUYUNUZ SOĞUK DEĞİL ILIK OLSUN

"C vitamini şart" diyen Evrenkaya, "C vitamininin en önemli özelliği, bağışıklık sistemini güçlendirmesi. Portakal, limon, mandalina, nar, kuşburnu, yeşilbiber, maydanoz, roka, ıspanak ve karnabahar gibi C vitamininden zengin sebze ile meyveleri düzenli olarak tüketin" diye konuştu. "Suyunuz soğuk değil, ılık olsun" diyen Evrenkaya, "Mukoza, solunum ile sindirim sisteminin iç yüzeyini döşeyen ve mukus salgılayan zara benzeyen bir yapıdır. Salgıladığı IgA türü antikorlarıyla enfeksiyonlara karşı savaşmak gibi önemli bir işlevi var. Solunum yollarındaki mukozanın direncini düşürdükleri için soğuk su ve meşrubat içmekten kaçının. Sıcak ve ılık sıvılar ise mukozanızın direncini düşürmezler. Solunum yolu mukozasının salgıları, mikroorganizmaların bu alanlara yerleşmelerine engel olan peptit, bir başka deyişle protein yapıda birçok madde salgılıyor. Bu maddelerin solunum yolunda ince bir film tabaka halinde yer almaları, savunma mekanizmalarını güçlendiriyor. Ancak, yetersiz sıvı almak peptit yapıdaki maddelerin kalınlaşmalarına yol açıyor ve bunun sonucunda mukozanın savunma işlevleri bozuluyor. Bu nedenle her gün bol sıvı tüketerek, örneğin günde en az 2 litre su içerek, bu bölgelerdeki salgıların ince kalmalarını sağlayın" diye uyardı.

NOROVİRÜSE KARŞI BALIĞI İYİ PİŞİRİN

Alerjiler, ciddi bir sağlık tehdidi olmayan toz ve polen gibi maddelerin bağışıklık sistemimizi boş yere meşgul ettiği hastalıklardır. Bağışıklık sisteminizi gerçekten tehdit olmayan konularla meşgul etmemek için alerjiniz olan yiyecekleri yemekten kaçının. Erişkin ve çocuklarda gelişen ishallerin önemli bir bölümünün sorumlusu olan norovirüs 60 santigrat dereceye kadar sıcaklıklarda hayatta kalabiliyor. Özellikle pişirilmemiş deniz ürünleri (sushi gibi) bu virüs için bir konakçı görevi görebiliyor. Bu nedenle deniz ürünlerini iyice pişirmeye özen gösterin.

GRİP AŞISINI İHMAL ETMEYİN

İç Hastalıkları ve Nefroloji Uzmanı Prof. Dr. Tevfik Rıfkı Evrenkaya, "Aşı, enfeksiyonlar ile salgın hastalıklardan korunmanın en akılcı yoludur. Aşı yaşatır" hatırlatmasında bulunarak, "Mevsimsel grip aşısını ihmal etmeyin. 65 yaşın üzerindeyseniz mutlaka mevsimsel grip aşısı, 5 yılda bir zatürre aşısı yaptırmalısınız. Kovid-19 enfeksiyonundan korunmak için Sağlık Bakanlığı'nın talimatlarına göre aşınızı da mutlaka yaptırın" diyor.

Etiketler : Dr. Tevfik Rıfkı Evrenkaya çay bal grip
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