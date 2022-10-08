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08 Ekim 2022 Cumartesi 07:30:00 - Güncelleme:08 Ekim 2022 Cumartesi 07:30:00

Sonbahar hasta olmadan atlatılabilir

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Uzmanlar hava sıcaklığındaki sert dalgalanmaların insanlardaki bağışıklık sisteminde meydana getirdiği kırılganlığı fırsat bilen virüslerin birçok kişiyi yatağa düşürdüğünü söyledi.

Uzmanlar hava sıcaklığındaki sert dalgalanmaların insanlardaki bağışıklık sisteminde meydana getirdiği kırılganlığı fırsat bilen virüslerin birçok kişiyi yatağa düşürdüğünü söyledi. Sonbaharda pek çok kişinin grip, yüksek ateş, boğazda yanma hissi, öksürük, bronşit, ishal ve alerji ile mücadele etmek zorunda kaldığını söyleyen uzmanlar vücudun bağışıklık sisteminin zayıfladığı şu günlerde basit ama etkili önlemler alarak mevsim geçişlerini hasta olmadan atlatılabileceğini belirterek sonbaharda en sık görülen hastalıklardan korunmak için önerilerde bulundu. Mevsim geçişlerinde mide rahatsızlıklarında da bir artış gözlendiğini, nedeninin ise bu süreçte nem oranındaki farklılıklar, gün ışığından yararlanılan sürenin azalması ve değişen hava şartlarına vücudun tepki göstermesi olduğu vurgulandı. Bunun sonucunda vücutta oluşan strese bağlı birtakım hormonal değişikliklerin asit salınımında artışa neden olması. Bu sorundan korunmak için sağlıklı ve dengeli beslenmek, düzenli uyumak, stres oluşturan ortamlardan kaçınmak ve gün ışığından mümkün olduğunca çok faydalanmak yararlı olacağı aktarıldı.

Etiketler : Sonbahar hasta sert dalgalanmalar
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