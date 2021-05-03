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03 Mayıs 2021 Pazartesi 10:00:00 - Güncelleme:03 Mayıs 2021 Pazartesi 10:00:00

Son bir yılda kalp krizi geçirenler dikkat!

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Diyabet, kalp, hipertansiyon gibi kronik hastalıkları olanların oruç tutmadan önce doktora başvurması gerektiğini biliyoruz.

Diyabet, kalp, hipertansiyon gibi kronik hastalıkları olanların oruç tutmadan önce doktora başvurması gerektiğini biliyoruz. Çakmak Erdem Hastanesi İç Hastalıkları Uzmanı Dr. Semiha Açan, "Ramazan ayında oruç tutmak kişinin genel sağlık durumu üzerinde mükemmel etkiler sağlasa da diyabet, böbrek, karaciğer, migren gibi kronik hastalıkları olanların bu dönemi çok daha dikkatli ve sağlıklarını ön planda tutarak geçirmeleri gerekir. Kronik tiroid gibi bazı hastalıkları olanlar hekimlerinin kontrolünde, ilaçlarını sahur vaktinde aldıkları takdirde oruç tutabilirler. Uzun süreli açlık ve susuzluğun sorun oluşturmayacağı kronik hastalıklarda oruç tutulabilir" dedi. İç Hastalıkları Uzmanı Dr. Semiha Açan oruç tutması çok riskli olan kişileri ise şöyle sıraladı: "Son 1 yıl içinde yeni kalp krizi geçirenler, kalp hastalığına bağlı kontrol altına alınamayan şikayeti olanlar, çoklu ilaç kullanımını gerektiren kalp yetmezliği olanlar, kontrolsüz hipertansiyon hastaları, kalp kapak protezi ya da artmış inme riski nedeniyle kan sulandırıcı ilaç kullananların oruç tutmaları sağlıklı değildir."

Etiketler : kalp krizi Dr. Semiha Açan oruç kalp hastalığı
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