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27 Şubat 2023 Pazartesi 07:30:00 - Güncelleme:27 Şubat 2023 Pazartesi 07:30:00

Solunum yolu enfeksiyonu uyarısı

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Deprem sonrası enfeksiyon gelişiminde yaşanılan coğrafya, depremin yaşandığı mevsim ve hava durumu koşulları, suya ulaşım kolaylığı gibi faktörler, deprem sonrası depremzedelerin bakım ve barınma koşulları enfeksiyon oranlarını direkt etkilemektedir.

Deprem sonrası enfeksiyon gelişiminde yaşanılan coğrafya, depremin yaşandığı mevsim ve hava durumu koşulları, suya ulaşım kolaylığı gibi faktörler, deprem sonrası depremzedelerin bakım ve barınma koşulları enfeksiyon oranlarını direkt etkilemektedir. Aynı zamanda afetin sinsine bağlı olarak da afet ilişkili enfeksiyonlar en önemli afet sonrası komplikasyonlardır. Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Uzmanı Dr. Öğr. Üyesi Servet Öztürk, "Yaşanılan depremin direkt olumsuz etkilerinin yanında, afet sonrası sağlık hizmetlerinin aksaması nedeniyle kronik hastalıkları olan insanların sağlık sorunları meydana gelebilir. Deprem sonrası özellikle solunum yolu enfeksiyonlarına sıklıkla rastlanır. Bunların nedenleri arasında göçük altında kalan depremzedelerin sanitasyon eksikleri, temiz su koşullarına ulaşılamama, sağlık hizmetlerine ulaşmada zorluk ve soğuk maruziyeti, kalabalık ortamlarda bulunma zorunluluğu olarak sınıflandırılabilir. Aynı zamanda deprem sonrası fiziksel ve psikolojik streste bağışıklık sisteminin değişik derecelerde etkilenmesine ve fırsatçı bazı enfeksiyonların görülmesine neden olabilir" dedi.

EL HİJYENİ VE MASKE KULLANIMI ÖNEMLİ

Solunum yolu enfeksiyonlardan korunmanın en önemli yolu el hijyenine dikkat edilmesi ve maske kullanımıdır. Deprem bölgesinde gerek ortamların yaygın tozundan gerekse başka hastaların kontamine solunum yollarıyla maruziyeti engellemesi açısından maske kullanımı önemlidir. Ayrıca kalabalık ve kapalı alanda yaşayan insanlardan solunum yolu enfeksiyonu semptomları olan (öksürük, boğaz ağrısı, ses kısıklığı, burun akıntısı gibi) kişilerin izolasyonu faydalı olacaktır. Kalabalık ortamlardan uzak durmak, elleri sıkça yıkamak, kişisel hijyen malzemelerinin ortaklaşa kullanılmaması, kalabalık ortamda bulunulması zorunlu ise maske kullanımı faydalı olacaktır.

Etiketler : Solunum yolu enfeksiyonu Solunum yolu Dr. Öğr. Üyesi Servet Öztürk

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