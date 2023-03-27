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27 Mart 2023 Pazartesi 07:48:00 - Güncelleme:27 Mart 2023 Pazartesi 07:48:00

Solunum yolu enfeksiyonlarında "mevsimsel" artış var

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Solunum yolu enfeksiyonlarında son zamanlarda belirgin bir artış var ama salgın boyutunda değil. Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Enfeksiyon Hastalıkları Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. İsmail Balık "Uzun yıllardan beri ülkemizde kıştan bahar ayına geçişte bu tabloyu görürüz" dedi.

Solunum yolu enfeksiyonlarında son zamanlarda belirgin bir artış var ama salgın boyutunda değil. Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Enfeksiyon Hastalıkları Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. İsmail Balık "Uzun yıllardan beri ülkemizde kıştan bahar ayına geçişte bu tabloyu görürüz" dedi. Sadece pandemide maske-mesafe önlemlerinin de etkisiyle söz konusu enfeksiyonların yoğun görülmediğini anımsatan Balık, bu yıl hem tedbirlerin bırakılması hem de iki yıllık dönemde bağışıklık sisteminin virüsleri bir miktar unutmasının viral enfeksiyonlarda hızlı artışa sebep olduğuna işaret etti. Balık, geçmiş yılların aynı dönemine kıyasla hastane başvurularında artış görüldüğünün altını çizerek, sözlerini şöyle sürdürdü: "Şu anda en sık gördüğümüz enfeksiyonlar influenza (grip), Respiratuvar Sinsityal Virüs (RSV ), rhinovirüs, adenovirüs ve Kovid-19. Hastanemizde poliklinik başvurularında son dönemde yaklaşık yüzde 20'lik bir artış var. Burada önemli olan insanların çevresinde hastaların sayısının arttığını gözlemlediği andan itibaren bireysel korunma tedbirlerini almaya başlaması. Özellikle hastalık belirtisi gösteren kişilerin toplum içine girerken, maske takmayı bir alışkanlık haline getirmesinde kesinlikle yarar var. Solunum yolu enfeksiyonları dinç kişilerde ağır seyretmese bile risk grubundaki kişilerde ağır hatta ölümcül seyredebilir."

Etiketler : Solunum yolu enfeksiyonlar Prof. Dr. İsmail Balık Respiratuvar Sinsityal Virüs

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