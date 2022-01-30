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30 Ocak 2022 Pazar 09:30:00 - Güncelleme:30 Ocak 2022 Pazar 09:30:00

Soğuktan değil Omicron'dan üşüyor olabilirsin

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Kış aylarında üşümeyi 'soğuktandır' diyerek olağan bir durum olarak görebiliyoruz. Ancak dikkat! Soğuk havalarda hemen hepimizin yakındığı üşüme hissi bazı hastalıklara ve en önemlisi Omicron'a işaret edebiliyor.

Soğuk havada yeterince kalın giyinmeden sokağa çıktığımızda, kapalı mekanlarda ısıtma sistemi ideal ısı ayarında olmadığında, üşüyoruz! Bu mevsimde üşümeyi 'soğuktandır' diyerek olağan bir durum olarak görebiliyoruz. Ancak dikkat! Acıbadem International Hastanesi İç Hastalıkları Uzmanı Dr. Türker Kundak, üşüme şikayetinin kesinlikle göz ardı edilmemesi gerektiği uyarısında bulunarak, "Üşümek bu dönemlerde Omicron varyantının önemli bir belirtisi olabileceği için hafife alınmamalı. Ayrıca başka pek çok ciddi hastalıklardan da kaynaklanabildiği için özellikle enfeksiyonun olmadığı ve üşüme şikayetinin uzadığı durumlarda da mutlaka bir sağlık kuruluşuna başvurmak gerekiyor" diyor.

ZATÜRREYE NEDEN OLABİLİR

Üşümek, Kovid-19 virüsünün dünyanın pek çok ülkesinde ve Türkiye'de baskın varyantı olan Omicron ile kış aylarında yaygın görülen influenza virüsünün önemli belirtilerinden biri olabiliyor. Dr. Türker Kundak, bu virüslerin yol açtıkları enfeksiyon hastalıklarında ateş yükselmeden hemen önce ya da ateş yükseldiğinde üşüme hissi gelişebildiğini söyleyerek, "Oldukça bulaşıcı olan ve yoğun bakım gerektirecek kadar ağır zatürre yapabilen bu iki virüsün ilk başlangıç belirtisi olabileceği için üşüme problemi asla hafife alınmamalı" diyor.

DEMİR EKSİKLİĞİ DE ÜŞÜTÜR

Demir eksikliği veya demir eksikliğine bağlı anemi (kansızlık) yine üşümenin oldukça sık görülen nedenlerinden biri. Kadınlarda adet kanamaları gibi, vücudumuzda herhangi bir nedenle oluşan kan kayıplarında veya sadece beslenme eksikliğine bağlı olarak gelişen kansızlık durumunda, üşüme olabiliyor. Ayrıca demir eksikliği dışında lösemi/lenfoma ya da çeşitli kanserler nedeniyle görülen anemiler de üşüme belirtisiyle sinyal verebiliyor.

BİR NEDEN DE HİPOTİROİDİ

Tiroit bezinin ürettiği ana hormonlar olan T3 ve T4 hormonları vücudumuzun metabolizma hızını belirliyorlar. Bu bezin vücut için yeterli miktarda tiroit hormonu üretemediği tabloya da 'hipotiroidi' deniyor. Tiroit hormonlarının kana az salgılanmalarına bağlı olarak metabolik hızımız yavaşlıyor. Bunun sonucunda; üşüme, halsizlik ve yorgunluk gibi sorunlar ortaya çıkabiliyor.

D VE B12 VİTAMİNİ EKSİKLİĞİ

İç Hastalıkları Uzmanı Dr. Türker Kundak, vücudumuzun en önemli vitaminlerinden olan D vitamini ile B12 vitamini eksikliğinin de üşümeye neden olabildiğine işaret ederek, "D vitamini eksikliğinin en önemli belirtisi üşümek olmakla birlikte, kas ve kemik ağrıları da görülebiliyor. B12 vitamini eksikliğinde ise üşümenin yanı sıra vücutta uyuşma, karıncalanma ve his kaybı da gelişebiliyor" bilgisini veriyor.

Kontrolsüz diyabet

Halk arasında 'şeker hastalığı' olarak bilinen diyabette kan şekeri kontrol altına alınamazsa, sinirlerde ve damarlarda hasar oluşabiliyor. Damar tıkanıklığı nedeniyle dokular daha az kanlanınca el ve ayaklarda uyuşukluk, ağrı ile üşüme sorunları gelişebiliyor.

Damar hastalıkları

Damar hastalıklarına bağlı üşüme en sık el ve/veya ayaklarda oluyor. "Bu hastalarda uzuvlarda renk değişikliği, morarma, uyuşma ve karıncalanma şikâyetleri görülebiliyor" diyen Dr. Türker Kundak, şöyle devam ediyor: "Dolaşımın zayıf olması özellikle el ve ayak üşümesine sebep olan en yaygın faktörlerden biridir. Bunun nedeni damar hastalıkları veya damar içi plakların yol açtıkları damar tıkanıklıkları oluyor. Sigara içmek de dolaşım bozukluklarına ve damar tıkanıklıklarına neden olarak üşümeye yol açabiliyor."

Raynaud hastalığı

Nadir görülen hastalıklardan biri olan Raynaud hastalığında (kan dolaşımının az olduğu bölgelerde gelişen derideki renk değişiklikleri) kan damarlarının kasılmaları sonucu el ve ayaklarda üşüme sorunu oluşabiliyor.

Kanser

Vücutta gelişebilecek kanser hastalığı nedeniyle hızlı kilo vermeyle beraber fazla miktarda kaybedilen kas ile yağ dokusu da yine üşümeye yol açabiliyor. İç Hastalıkları Uzmanı Dr. Türker Kundak, bu belirtilerde zaman kaybetmeden bir sağlık kuruluşuna başvurmanın yaşamsal önem taşıdığına dikkat çekiyor.

Depresyon ve anksiyete

Kovid-19 pandemisinde artış gösteren depresyon ve anksiyete gibi ruhsal sorunlar da beden sağlığımızı olumsuz yönde etkiliyor. Depresyon ve kaygı bozukluğunun uzaması halinde vücudumuzda bazı hormon seviyeleri değişince; sürekli üşüme, yorgunluk ve uyku bozuklukları gibi sorunlar gelişebiliyor.

Etiketler : Uzmanı Dr. Türker Kundak Kovid-19 pandemisi sürekli üşüme yorgunluk
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