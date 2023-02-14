Soğukta kalan birine limon suyu içirin

Soğuk kış aylarında yaşanan deprem olayı sonucunda bağışıklık sisteminin zayıflaması ve hijyen koşullarının azalması durumu; hipotermi, crush, kompartman sendromu gibi sağlık sorunlarını da beraberinde getirdi. Yaşanılan durum sonrasında depremzedelere ne gibi müdahalelerin yapılacağı ise merak konusu oldu. Uzmanlar ise bu soğuk günde depremzedelerin soğuktan etkilenmeyi aza düşürmesi için C vitamini bakımından zengin olan limon suyunu önerdi.



PANİK VE KORKUYU YATIŞTIRIYOR

Soğuktan gelecek olan hastalıkların direncini kıran ve bağışıklık sistemini güçlendirmede önemli etki gösteren C vitamini, yemek yolundan mide ve bağırsaklara kadar pek çok sağlık sorunlarına karşı kalkan görevi görür. Bu soğuk havalarda ise limon tam bir şifa kaynağı. Hızlı bir şekilde kana karışan limon suyu, vücut ısısını dengeleyerek kişiyi soğuğa karşı dirençli hale getiriyor. Aynı zamanda güçlü bir mikrop öldürücü olduğu için bağışıklık sistemini güçlendirmede ve vücut direncini artırmakta öncü rol oynuyor. Yaşanılan deprem sonucunda oluşan ruhsal bozukluklara da deva olan limon suyu panik ve korkuyu yatıştırarak beynin fonksiyonel işlevini güçlendiriyor. Kan akışını hızlandırmasıyla bilinen limon suyu el ve ayaklarda başlayan üşümelere karşıda kalkan görevi görüyor.