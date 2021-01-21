Soğukta cildi koruyan ballı maske

Kozmotolog ve Medikal Estetik Uzmanı Songül Durur Zevzir, “Cilt kuruluğunun sonrasında egzama gibi çeşitli cilt rahatsızlıkları ortaya çıkabilmekte. Kaşıntı sonrası oluşan tahriş, cildi olumsuz etkilemekte. Bununla beraber gül hastalığı olarak da bilinen ‘Rozasea rahatsızlığı’ soğuk havaların etkisiyle yoğun bir şekilde artış göstermekte” dedi. Songül Durur Zevzir evde cilt bakımı yapmak isteyenler “1 tatlı kaşığı bal, 1 çeyrek muz rendesi, 1 tatlı kaşığı zeytinyağı ve 1 yumurta akı. Bu malzemeleri karıştırarak cilde sürüp yarım saat beklemeniz cildinizi nemlendirecektir” diye tavsiyede bulundu.