Soğuk ve rüzgârlı havalarda yüz felci riskine dikkat!

Dünyanın farklı ülkelerinde yapılan araştırmalarda yüz felcinin bazı mevsimlerde arttığının görüldüğünü belirten Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Uzmanı Prof. Dr. Nihal Özaras, özellikle soğuk havalarda esen sert rüzgârın yüz felci oluşumuna etkisi olabileceğini söyledi. Yüz felcinin kesin nedeninin bilinmediğini ifade eden Prof. Dr. Nihal Özaras, "Fasiyal sinir, kulak arkasından geçer, yüzün aynı tarafındaki kaslara dağılır ve o kasların sinirsel beslenmesini sağlar. Yüz felcinin kesin nedeni bilinmemektedir. Virüsler, kan dolaşımının o bölgede bozulması, enflamasyon gibi sebeplerle fasiyal sinirde ileti bozukluğu meydana gelir ve onun beslediği kaslar kısmen veya tamamen kasılamaz hale gelir" diye konuştu. Hava şartlarının yüz felci ile ilişkisi olup olmadığının hep merak edilen bir konu olduğunu kaydeden Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Uzmanı Prof. Dr. Nihal Özaras, "Dünyanın farklı ülkelerinde bu konu ile ilgili çeşitli araştırmalar yapılmıştır. Araştırma sonuçlarına göre yüz felcinin bazı mevsimlerde arttığı görülmüştür. Özellikle de soğuk havalarda esen sert rüzgârın yüz felci oluşumuna etkisi olabileceği ortaya konmuştur. Bu nedenle böyle havalarda kulak arkası, baş ve boyun bölgesini sıcak tutacak, rüzgardan koruyacak giysiler kullanılabilir" diye konuştu.