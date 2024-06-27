Soğuk suyla duş almak çok tehlikeli!

Soğuk suyla duş almak yaz aylarında yapılan en keyifli şey oluyor. Sıcak suyla duş almanın zararlarını duymuştuk. Peki ya soğuk suyla duş almanın zararları neler? İşte detaylar...

Soğuk suyla duş almak kalp ve damar hastalıklarını da beraberinde getiriyor. Soğuk suyla duş almak damar spazmına, ani kan basınç değişikliğine ve tansiyona da sebep olabiliyor. Tansiyon ile beraber gelen bayılmalar da ortaya çıkabiliyor.

Vücudu serinletmek için tercih edilen yöntemin ılık duş almak olduğu öneriliyor. Ayrıca soğuk suya girilmesi gerekiyorsa bu işlemin yavaş ve kontrollü bir şekilde yapılması gerektiği belirtiliyor. Vücudu serinletmek için tercih edilen yöntemin ılık duş almak olduğu öneriliyor. Ayrıca soğuk suya girilmesi gerekiyorsa bu işlemin yavaş ve kontrollü bir şekilde yapılması gerektiği belirtiliyor. Cilt rahatsızlıklarını tetikleyerek Akciğer bronşlarının daralmasına da sebep oluyor.