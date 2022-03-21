VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
MS hastalığından kurtuldum
Asgari ücrette değişiklik yapılacak mı?
Hamile diyeti erken doğum riskini azaltır
Büyüyen geniz eti, kulak hastalıklarına sebep oluyor
Hareketsizlik ve sigaraya bağlı ölümler artıyor
Soğuk havalarda kırmızı sebzelerle beslenin
Kadınlarda ilaç kullanım oranı daha yüksek
Uzman Astrolog Özlem Recep ile günlük burç yorumları -21 Mart
Meteoroloji'den yeni kritik uyarı!
Rusya füzelerle saldırıya geçti
Almanya'dan Rus gazına alternatif arayışı
Meteorolojiden Marmara uyarısı
Sonuncu Koca Yusuf da envantere giriyor!
Fabrika gibi okul
Ukrayna: Rusya'nın tüm cephelerdeki ilerleyişi durduruldu
Belçika'da araç kalabalığın arasına daldı! 6 ölü
Vaka sayısında büyük düşüş
Ukrayna'da 400 kişinin sığındığı tiyatro binası bombalandı
İstanbul'un bazı ilçelerinde karla karışık yağmur etkili oluyor İstanbul'un bazı ilçelerinde karla k...
BM: Ukrayna'da 10 milyon kişi yerinden edildi
Bakan Çavuşoğlu: Taraflar temel konularda anlaşmaya yakın
Bakan Nebati'den enflasyon açıklaması
Rusya'da oluşan boşluğu Türkiye doldurabilir!
Patriotlar yola çıktı
21 Mart 2022 Pazartesi 08:30:00 - Güncelleme:21 Mart 2022 Pazartesi 08:30:00

Soğuk havalarda kırmızı sebzelerle beslenin

ABONE OL

Soğuk hava, başta Kovid-19 olmak üzere tüm enfeksiyon etkenlerine karşı direnci düşürüyor. Bu dönemde kırmızı sebzelere ağırlık vermek gerektiğini söyleyen uzmanlar, bol bol havuç, pancar, lahana ve balkabağı tüketilmesini önerdi.

Soğuk hava, başta Kovid-19 olmak üzere tüm enfeksiyon etkenlerine karşı direnci düşürüyor. Bu dönemde kırmızı sebzelere ağırlık vermek gerektiğini söyleyen uzmanlar, bol bol havuç, pancar, lahana ve balkabağı tüketilmesini önerdi.

Kalp krizlerinin en sık kar küremek, rüzgârlı ve soğuk havada yürümek, karlı havada araba lastiği değiştirmek gibi sıcak ortamlardan soğuğa ani geçişin olduğu durumlarda görüldüğünü söyleyen Kardiyoloji Uzmanı Prof. Dr. Hakan Uçar, "Aşırı soğuk havalarda ortaya çıkan kalp sorunları, kalp krizini tetikleyebileceği gibi ani ölüme de yol açabilir" dedi. Hastaların soğuğa ve başta Kovid-19 olmak üzere tüm enfeksiyon etkenlerine karşı dirençli olabilmeleri için yeteri kadar kalori almalarının şart olduğunu vurgulayan Prof. Dr. Hakan Uçar, kışın beslenmede dikkat edilmesi gerekenler hakkında şu bilgileri paylaştı:

KAHVALTIDA BAL VE PEKMEZ OLMALI

"Kışın soğuğun etkisiyle genellikle daha fazla yemek yenir, tatlılara ve hamur işlerine ağırlık verilir. Oysa ki kış ayları, sebze ve meyve bolluğunun olduğu aylardır. Kırmızı sebze olarak havuç, pancar, kırmızı lahana ve balkabağı; yeşil sebze olarak ıspanak, pırasa, brokoli, lahana ve marul cinsleri; beyaz sebze olarak da kereviz, turp, yerelması gibi kök sebzeler bolca bulunur. Ayrıca kuru baklagillerin de bu dönemde bolca tüketilmesi yararlıdır. Et olarak sık sık balık tüketmek oldukça faydalıdır, ancak kızartma veya yağsız tavada ızgara şeklinde pişirilmemelidir. Et ve tavuk da yağsız olmak ve yağda kızartılmamak şartıyla günde 80-90 gram kadar tüketilebilir. Ekmek, makarna, pirinç gibi hamur ürünleri ise az tüketilmelidir. Sabah kahvaltısında kişide şeker hastalığı yoksa bir kaşık bal ve bir kaşık pekmez yenebilir. Günlük ihtiyaçtan fazla yemek yenilmemeli, sebzeler olabildiğince az pişirilmeli veya çiğ yenmeli, çorbalarda un ile yağ kavrulmamalıdır. Kışa direnmek çok yiyerek değil, nitelikli yiyerek mümkün olur. Bunların dışında günde en az 1.5-2 litre su tüketmeye dikkat edilmelidir."

TANSİYON ATAKLARI YAŞANABİLİR

Soğuk havanın kalp yetersizliği, kalp ritmi bozuklukları, hipertansiyon atakları, kalp spazmı ve kalp krizi oranlarında artışa yol açtığını işaret eden Prof. Dr. Hakan Uçar, "Vücut soğuk havada ısı kaybını önlemek için kan damarlarını büzerek ısı kaybını azaltmaya çalışır. Ayrıca artan enerji ihtiyacını karşılamak için de metabolizma hızlanır. Böylece kalp hızı ve debisi, yani kalbin vücuda pompaladığı kan miktarı artar. Bu sonuçları oluşturmak için de adrenalin, kortizol gibi hormonlarda artışlar olur. Sonuçta tüm bu nedenlerle soğuk havada kalbin iş yükü belirgin şekilde artış gösterir, ayrıca damarlar da daralır. Bu nedenle soğuk havada daha çabuk yorulur ve daha çabuk nefes nefese kalırız" şeklinde konuştu.

KORONAVİRÜSÜN DE ETKİSİ VAR

Soğuğun kalp yetersizliği, kalp ritmi bozuklukları, hipertansiyon atakları, kalp spazmı ve kalp krizi oranlarında belirgin bir artışa yol açtığının da altını çizen Prof. Dr. Hakan Uçar, şunları söyledi: "Kalp hastalıkları kış aylarında yaklaşık 3 kat artar ve özellikle kalp krizleri yaz aylarına göre daha şiddetli ve ölümcül seyreder. Ayrıca günümüzde koronavirüs etkisiyle kalp hastalıkları çok daha yüksek oranlarda gözükmeye başladı. Koronavirüs nedeniyle olan ölümlerin çoğunluğunu akciğer tutulumları oluştursa da, ne yazık ki kalp tutulumuna bağlı ölümler de azımsanmayacak kadar önemli bir kısmını oluşturmaktadır."

ANİDEN SICAKTAN SOĞUĞA ÇIKMAYIN

Damarların büzülmesi, tansiyonun yükselmesi, kalbe dönen kan miktarının artması ve kandaki oksijen miktarının azalmasının kalp krizini tetikleyen faktörler olduğunu işaret eden Prof. Dr. Hakan Uçar, bunlara bir de yine aynı etkilerle kan pıhtılaşmasının artması da eklenince kalp krizleri için uygun bir ortam ortaya çıktığını vurguladı. Prof. Dr. Hakan Uçar, "Kalp krizlerinin en sık görüldüğü durumlar genellikle kar küremek, rüzgârlı ve soğuk havada yürümek, karlı havada araba lastiği değiştirmek, buzlu suya düşmek (sauna sonrası şok havuzu da dâhil) gibi sıcak ortamdan soğuğa ani geçişin olduğu durumlardır. Soğukta ortaya çıkan kalp sorunları kalp krizi olabileceği gibi, ani ölüm şeklinde de olabilir" dedi.

Etiketler : SOĞUK HAVADA KIRMIZI SEBZELERLE BESLENİN Prof. Dr. Hakan Uçar Koronavirüs
Malaga'da festivale katılacak

Malaga'da festivale katılacak
Elleri hep üstümde

Elleri hep üstümde
Hande'den 'göbek güncelleme'

Hande'den 'göbek güncelleme'
Virüs sarstı

Virüs sarstı
Kırmızılı gece

Kırmızılı gece
“Seçil'i Chloe'den 10 kat fazla sevdim”

“Seçil'i Chloe'den 10 kat fazla sevdim”
Sağlıklı yaşam sırrını verdi

Sağlıklı yaşam sırrını verdi
Filme düğün engeli

Filme düğün engeli
Sinemasız çocuk kalmayacak

Sinemasız çocuk kalmayacak

EN ÇOK OKUNAN HABERLER