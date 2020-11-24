Soğuk havalar KOAH'lılar için alarm

Göğüs Hastalıkları Uzmanı Dr. Baykal Ertürk, “Sonbahar ve kış ayları KOAH hastaları için yaprak dökümüdür. Havaların soğuması KOAH’lılar için alarm demektir. Havaların soğuması ile birlikte akut alevlenme atakları ile hastane ve yoğun bakım ünitelerine yatan KOAH’lı hastaların önemli bir kısmı tekrar evine dönemez” dedi.



SİGARA İÇENLER DİKKAT

30 yıldan daha uzun süre sigara içen herkesin akciğer kanseri açısından risk grubunda olduklarını bilmesi ve buna göre takip altına girmesinin önemli olduğunu söyleyen Uzm. Dr. Baykal Ertürk, “Aynı grubun KOAH açısından da risk grubunda oldukları bilinmeli ve tedavileri yapılmalıdır. KOAH, görülme sıklığı açısından daha geniş kesimleri etkilemekte ve rakamsal olarak akciğer kanserinden birkaç kat daha fazla sayıda insanın ölümüne neden olmaktadır” diye konuştu.

