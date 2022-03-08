Soğuk havalar geri geldi: Bu havalarda kalbe dikkat!

Mart ayıyla birlikte geri gelen soğuk havalar tüm yurdu etkisi altına aldı. Uzmanlar uyardı: 'Ani ısı değişimiyle gelen soğuk hava kalp damarlarındaki direnci artırarak kalp spazmı geçirilmesine neden olabilir.'



Özellikle havanın soğuk olduğu veya hava sıcaklık değişiminin yüksek olduğu günlerde dışarı çıkılmaması kalp hastaları için önem arz ediyor. Soğuk havada derideki damarların büzüşmesi nedeniyle tansiyon artışı olduğunu ve vücudun oksijen ihtiyacının arttığını belirten Kardiyoloji Uzmanı Dr. Bilal Çuğlan, "Ayrıca, soğuk hava kalp damarlarındaki direnci artırarak kalp spazmı geçirilmesine neden olabilmektedir. Bununla birlikte, soğuk havada artan kan hücrelerinden dolayı vücutta oluşan değişimlerle meydana gelen pıhtı oluşumuna eğilimde kalp krizi oluşumuna etki edebilmektedir" dedi.

ETKİSİ 3 GÜN SONRA ORTAYA ÇIKAR

Günlük ortalama sıcaklıktaki 1 derecelik düşüşün kümülatif olarak kalp krizi riskini yüzde 2 artırdığına söyleyen Dr. Çuğlan, "Kalp rahatsızlığı riski, özellikle 65 yaş üstü olanlarda ve erkeklerde daha fazla olduğu saptanmıştır. Soğuk havanın kalp üzerindeki etkileri çoğunlukla soğuk havaya maruziyetten 2-3 gün sonra maksimum olmaktadır. Bu etkilerden dolayı, soğuk havaya maruziyetten sonra kalp krizi ve diğer kalp hastalıklarında kötüleşme riski yaklaşık bir hafta devam edebilmektedir. Bu nedenle, özellikle, havanın soğuk olduğu ve/veya hava sıcaklık değişiminin yüksek olduğu günlerde dışarı çıkılmaması kalp hastaları için önem arz etmektedir" diye konuştu.

NEFES DARLIĞI SORUNU ARTABİLİR

"Kalp yetmezliği nedeniyle takipli hastalarda ise nefes darlığı ve efor dispnesi gibi semptomların aniden kötüleşmesine, hastaneye yatma riskini ve hatta ölüm riskini artırabilmektedir" diyen Dr. Çuğlan "Ritim bozukluğu olanlarda, düzensizliklerin tekrarlamasına veya daha kötüleşmesine ve yeni ritm bozukluklarını da tetikleyebilmektedir. Kanda pıhtılaşma eğilimini arttırarak kalp krizi, inme ve akciğer pıhtısı riskini arttırır. Soğuk bir ortamdaysanız riskinizi azaltabilecek önlemleri aldığınızdan emin olun" şeklinde konuştu.

DÜZENLİ SAĞLIK KONTROLÜ YAPTIRIN

Soğuk havanın kalp ve damar sistemi üzerindeki etkilerini azaltmak için alınacak önlemler hakkında bilgi veren Dr. Çuğlan, "Öncelikle, düzenli sağlık kontrolleri yaptırılarak anormalliklerin önceden tespit edilmesi mümkündür. Ayrıca, herhangi egzersiz programına başlamadan veya devamında düzenli aralıklarla bir doktor veya kardiyolog görüşü almanız önerilmektedir" ifadelerini kullandı.