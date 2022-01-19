Soğuk hava yüz felci riskini artırıyor

Dondurucu soğuk hava, yüz felci riskini de beraberinde getiriyor. Uzmanlar, soğuk havalarda atkısız ve beresiz dışarı çıkılmaması konusunda uyardı. Nöroloji Uzmanı Dr. Nurhan Şahinkaya, "Yüz kasları beyindeki 7. sinir tarafından idare edilir. Bu sinir fonksiyonlarını yapamazsa yüz kaslarında felç görülür. Yüz felcinin sebebi yüz sinirinin tahriş olmasıdır" dedi. Soğuk havanın da yüz felcine neden olduğunu belirten Şahinkaya, soğuk havaya çıkmadan önce atkı, bere, kar maskesi gibi yüz ve baş bölgesini koruyucu şeyler giyilmesini, araba kullananların camları açmamaları gerektiğini anlattı. Şahinkaya, tedavinin yanında hastanın kendi kendine yapacağı yüz egzersizleri ve sakız çiğnemesinin faydalı olduğunun altını çizdi.

