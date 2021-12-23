Soğuk hava migreni tetikler

Migren kış aylarında çeşitli şekillerde ortaya çıkabilir. Örneğin, soğuğa duyarlı kişilerde, soğuk yiyecek ve içecekler tüketildiğinde, soğuk suya dalındığında, ıslak saçla soğuğa maruz kalındığında hemen gelişebilir. Bu baş ağrısı genellikle şiddetli, saplanıcı, şakak ve alın bölgesinde olabilir. Dr. Gülcihan Yurtsever, "Genelde tek tarafta yoğunlaşan, göze doğru inen, şakak ve ensede görülen baş ağrılarıdır. Bazı kişilerde bu ağrılara bulantı ve kusma eşlik edebilir. Ayrıca kokudan, ışıktan ve sesten de rahatsız olunabilir. Hatta bazı kronik hastalarda migren başlangıcından hemen önce görme kaybı dahi olabilir. Soğuk uyarısı ortadan kalktığında ise, baş ağrısı birkaç dakika içinde düzelebilir, bu tür baş ağrıları tedavi gerektirmez. Kışın solunum yolu enfeksiyonları arttığından enfeksiyonlara bağlı baş ağrılarından şikayetler görülür. Migren, bir gün ile üç gün arası kadar devam edebilir. Eğer baş ağrıları daha uzun sürüyor ise mutlaka doktora gitmek gerekir" dedi.



NELER YAPMALI?

Kış aylarında soğuk ve rüzgarlı saatlerde dışarda olmaktan kaçınılmalı. Çıkmak zorunda kalınırsa muhakkak kişi kendini şapka, atkı, bere veya benzeri şeylerle korumalı. Ayrıca ani ısı değişimlerinden de kaçınmak gerekir. Örneğin, tüm gün dışarda vakit geçirdiniz ve soğuğa, rüzgara maruz kaldınız. Direkt olarak sıcak bir ortamın içinde bulunmayın. Geçişi yavaş yapın. Tansiyon dengeleyici ayranı ve suyu bol bol tüketin. Düzenli uyuyun, hafif ve sağlıklı beslenin. Haftada en az üç gün çok tempolu olmayan egzersizler yapmak da migren ağrısını önlemenizde etkili olacaktır.