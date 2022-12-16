VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Eski Belediye Başkanı Hazinedar tutuklandı
Elif hemşireyi yakan meslektaşı mahkemede çark etti... ‘Nasıl yırtarım' savunması!
Tarih verildi, kar geliyor
Diyarbakır'da polis servisine bombalı saldırı!
AB'den olağanüstü göç adımı... 2023'te toplantı yapılacak
Tedirgin eden savaş uyarısı: Sonuçları Avrupa için felaket olur
ABD'den PKK/PYD'ye açık destek
Bugün burçları neler bekliyor? 16 Aralık 2022 Cuma günlük burç yorumları
Kahvenin fazlası kulak çınlaması yapabilir
Soğuk hava değil, kapalı ortam hasta ediyor
Türkiye'den AB adaylık statüsü verilen Bosna-Hersek'e tebrik mesajı
Kırıkkale'de DEAŞ operasyonunda 1 şüpheli tutuklandı
Bakan Yanık: Kadına yönelik şiddetle etkin mücadelemize kararlılıkla devam edeceğiz
ABD'de F-35B savaş uçağı iniş sırasında düştü
İşçi servisi ile tır çarpıştı: 9 yaralı
Afrika'nın en yüksek dağı Kilimanjaro'nun zirvesi internet ile dünyaya bağlandı
Bayraktar Kızılelma, ABD'de yakından izleniyor
Almanya Mayıs 2024'e kadar Mali'deki askeri varlığını koruyacak
Gıda zehirlenmesi şüphesiyle 30 öğrenci hastaneye kaldırıldı
BM: Pakistan için 816 milyon dolar acil fonun 262 milyon doları toplandı
İsveç: Türkiye'nin teröre karşı kendini savunma hakkı var
Mısır, Akdeniz'de büyük bir doğal gaz rezervi buldu
AB'den kadın ve erkek çalışanlar arasındaki ücret farkını gidermeye yönelik hazırlık
Elazığ'da uyuşturucu operasyonu: 18 gözaltı
16 Aralık 2022 Cuma 07:30:00 - Güncelleme:16 Aralık 2022 Cuma 07:30:00

Soğuk hava değil, kapalı ortam hasta ediyor

ABONE OL

Kış mevsimine girilmesi ile birlikte grip vakalarında geçen yıla göre yüzde 100'e yakın artış meydana geldi.

Kış mevsimine girilmesi ile birlikte grip vakalarında geçen yıla göre yüzde 100'e yakın artış meydana geldi. Grip vakalarında yaşanan artışların soğuk havadan kaynaklanmadığını ifade eden Acil Tıp Uzmanı Uzm. Dr. Fatih Gün, "Genel olarak bu enfeksiyonlar özellikle kış aylarına girerken halk tarafından soğuklardan dolayı olduğu biliniyor. Fakat, tam tersi soğuklardan değil, soğuk dönemlerde daha çok sıcak ortamlara girildiği için bulaşma riskini daha fazla görüyoruz" dedi. Hastalara tavsiyelerde bulunan Gün, kapalı ve kalabalık ortamlarda çok fazla bulunulmaması gerektiğine dikkat çekti. Enfeksiyon hastalıklarında yanlış ilaç kullanımlarının yaşandığını belirten Gün, antibiyotik kullanımın enfeksiyon hastalıklarına fayda sağlamadığını belirtti.

Etiketler : Soğuk hava Dr. Fatih Gün grip
Gazapizm sürprizi

Gazapizm sürprizi
Çağla eve kapandı

Çağla eve kapandı
Vefat etti

Vefat etti
Her şey Dans İçin

Her şey Dans İçin
‘Çakkıdı'ya yeni yorum

‘Çakkıdı'ya yeni yorum
"Benden daha çok esprililer"

"Benden daha çok esprililer"
Denizkızı oluyor

Denizkızı oluyor
Zirveye yerleşti

Zirveye yerleşti
Türkiye'nin dünyadaki en meşhur 30 ismi açıklandı

Türkiye'nin dünyadaki en meşhur 30 ismi açıklandı

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX