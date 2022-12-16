Soğuk hava değil, kapalı ortam hasta ediyor

Kış mevsimine girilmesi ile birlikte grip vakalarında geçen yıla göre yüzde 100'e yakın artış meydana geldi. Grip vakalarında yaşanan artışların soğuk havadan kaynaklanmadığını ifade eden Acil Tıp Uzmanı Uzm. Dr. Fatih Gün, "Genel olarak bu enfeksiyonlar özellikle kış aylarına girerken halk tarafından soğuklardan dolayı olduğu biliniyor. Fakat, tam tersi soğuklardan değil, soğuk dönemlerde daha çok sıcak ortamlara girildiği için bulaşma riskini daha fazla görüyoruz" dedi. Hastalara tavsiyelerde bulunan Gün, kapalı ve kalabalık ortamlarda çok fazla bulunulmaması gerektiğine dikkat çekti. Enfeksiyon hastalıklarında yanlış ilaç kullanımlarının yaşandığını belirten Gün, antibiyotik kullanımın enfeksiyon hastalıklarına fayda sağlamadığını belirtti.

