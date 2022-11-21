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21 Kasım 2022 Pazartesi 07:30:00 - Güncelleme:21 Kasım 2022 Pazartesi 07:30:00

Soğuk algınlığında zencefili sirkeyle karıştırıp için

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Zencefil, özellikle soğuk algınlığı ve romatizma şikayetleri olanlar için tavsiye ediliyor.

Mide ve sindirim dostu zencefil uzmanlar tarafından özellikle soğuk algınlığı ve romatizma şikayetlerinde kullanılması tavsiye ediliyor. Aromaterapi Uzmanı Abdusselam Olgun "Mide problemi olan bir kişi her sabah aç karnına 2-3 gram zencefili soyup çiğnemeli. Mide ve bağırsakta varsa bir hasar onu tedavi edip metabolizmanın normal seviyede çalışmasını sağlar. Bunun dışında soğuk algınlığı için zencefili tercih edenler ise bu bitkiyi sabah akşam 5 gram az sirke ve bal ile karıştırıp içebilirler" ifadelerine yer verdi.

Etiketler : soğuk algınlığı zencefil sirke
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