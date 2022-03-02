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02 Mart 2022 Çarşamba 10:00:00 - Güncelleme:02 Mart 2022 Çarşamba 10:00:00

Soğuk algınlığına tarçın çayı kalkanı

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Kış hastalıklarından korunmak ya da hızlı atlatmak için, çubuk tarçınla hazırlanan çayı içmek yeterli. Üstelik bu çay, tansiyon ve diyabet hastalarına da şifa oluyor.

Kış hastalıklarından korunmak ya da hızlı atlatmak için, çubuk tarçınla hazırlanan çayı içmek yeterli. Üstelik bu çay, tansiyon ve diyabet hastalarına da şifa oluyor. Bitkisel tedavi uzmanları, tarçın çayının faydalarını şu şekilde sıralıyor: Boğaz ağrıları, soğuk algınlığı ve öksürüğü geçirmede son derece etkilidir. Kış hastalıklarından korumasının nedeni, içeriğinde antibakteriyel özellikler taşımasıdır. Bu çay mikropları öldürürken, boğaz ağrısını da geçirir. Hazımsızlık mide krampları ve baş ağrısının da eşlik ettiği mide ağrısına, kabızlık ve ishale de çare olabilir. Tarçında bulunan kateşin denilen madde mide rahatsızlığına, şişkinliğe, gaza ve hazımsızlığa iyi gelir. Reflüye neden olan mide asitini azaltarak gıda sindirimni destekler. Balla karıştırmak etkisini artıracaktır. Bir fincan tarçın çayı, çeşitli ağrıları hafifletmeye yardımcı olur. Yapılan araştırmalara göre, tarçının içerdiği öjenol doğal bir anestetik gibi davranarak karın kramplarını, artrit ve fibromiyaljinin neden olduğu ağrı ve kırıklıkları rahatlatır. Tarçın ayrıca diş ve diş eti ağrılarını da rahatlatmakta oldukça etkilidir.

Etiketler : Soğuk algınlığın tarçın çayı öjenol doğal bir anestetik
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