Sofralarda sağlık mesafesi şart

Yıl boyunca süregelen beslenme rutininin ramazan ayında farklılaşması ve ardından gelen geleneksel bayram sofraları özlemi, kontrolsüz tüketimi de beraberinde getiriyor. Türk Böbrek Vakfı Başkanı Timur Erk, "Bayram demek şüphesiz kalabalık keyifli sofralar ve bir arada olunan aile ziyaretleridir. Fakat kontrolsüz beslenme ve tüketimine sağlığımız için mesafe koymak son derece önemlidir. Tercihlerimizi sağlıklı olandan yana yapmalı ve bayramda da hareketi eksik etmemeliyiz. Unutmayalım ki aşırı tuz ve şeker tüketiminin veya yetersiz su tüketiminin, genel sağlık haline ve böbreklere etkisi büyük. Bu nedenle zengin mutfağımızdan hem ağzımın tadına hem de sağlığımıza göre alternatif bulmak mümkün" diyor. Türk Böbrek Vakfı Diyetisyeni Gökçen Efe Aydın dün başlayan bayram süresince yapılan ziyaretlerde tüketilen tatlılara çay ve kahvenin eşlik ettiği ve bu nedenle daha fazla şeker alımının söz konusu olduğunun da altını çiziyor. Aydın "Aşırı şerbetli, yağlı tatlılar yerine; sütlü tatlılar (sütlaç, güllaç, muhallebi vb.) veya meyve tatlıları tercih edilmeli. Bayramda da diğer günlerde olduğu gibi günde en az 2 - 2,5 litre (8 - 10 su bardağı) su içmeye devam edilmelidir. Fiziksel aktivite arttırılmalı, 45 dakikalık bir yürüyüş yapılması, yapılamadığı durumlarda ise yakın mesafelere yapılacak bayram ziyaretlerine yürüyerek gidilmesi tercih edilmelidir" diye uyarıyor.