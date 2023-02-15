VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Korkunç gerçek: Rönesans'ın temeli depremden önce kaydı
AFAD'ı tartışmalıyız diyen Cüneyt Özdemir'e tokat gibi yanıt!
Kardeş ülke Azerbaycan kanalında duygu dolu anlar! Spikerin sözleri canlı yayına damga vurdu
Erden Timur afet bölgesini anlattı! ''Geçmişteki depremlerle kıyaslanamaz''
KKTC Cumhurbaşkanı Tatar: Acımız çok büyük, isimleri yaşatılacak
ABD'den Türkiye açıklaması: Desteğimiz sürüyor
Depremin yeni görüntüleri dehşete düşürdü!
Kurtarıcılarıyla buluştular
Hayvanların da habitatlarını bozdu, haşerelere dikkat!
Bugün burçları neler bekliyor? 15 Şubat 2023 Çarşamba günlük burç yorumları
Bel fıtığında doğru sandığımız yanlışlar çok!
İkiz bebek bekleyen anne adaylarına uyarı
Türkiye'de ortalama menopoz yaşı 47
Sismofobi belirtisi: Çarpıntı, hızlı veya sığ solunum
Kadere inanlara "cahil" dedi
Meksikalı arama kurtarma köpeği Proteo neden öldü? Araştırmalar sonuçlandı!
Mehmet Amca yardım tekliflerini de geri çevirdi: Deprem bölgesine gönderin
Afet bölgesindeki kamu çalışanlarına ilişkin genelge
Emlakçılar Odası Başkanından fahiş kira isyanı
Yunanistan doktor gözyaşlarına hakim olamadı
Kırıkkale'de korkunç kaza: 13 kişi yaralandı
Mucize kurtuluşlar... "Asrın Afeti"nde 10. gün! Arama kurtarma çalışmalarında son durum ne?
İletişim başkanlığı paylaştı... İşte sosyal medyada dolaşan yalanlar ve gerçekler
Yapım kusurları cezasız kalmıyor... Gözaltına alınan 4 şüpheli tutuklandı
15 Şubat 2023 Çarşamba 07:30:00 - Güncelleme:15 Şubat 2023 Çarşamba 07:30:00

Sismofobi belirtisi: Çarpıntı, hızlı veya sığ solunum

ABONE OL

Kahramanmaraş merkezli depremler, yüzbinlerce insanda fiziksel ve ruhsal sağlık sorunlarına yol açtı. Kontrolümüz dışında gerçekleşen bu doğal afetin geride bıraktığı en belirgin ruhsal hasar ise sismofobi yani aşırı deprem korkusu oldu.

Kahramanmaraş merkezli depremler, yüzbinlerce insanda fiziksel ve ruhsal sağlık sorunlarına yol açtı. Kontrolümüz dışında gerçekleşen bu doğal afetin geride bıraktığı en belirgin ruhsal hasar ise sismofobi yani aşırı deprem korkusu oldu. Sismofobi, kişinin korku boyutuna göre değişiklik gösteren içsel bir kaygının temsilidir. Belirtileri ise şunları içerir: Çarpıntı, hızlı veya sığ solunum. Kişide oluşan kaçma veya saklanma arzusunun oluşması. Ağız kuruluğu, baş dönmesi, gastrointestinal rahatsızlık, mide bulantısı, baş ağrısının gözükmesi. Günlük hayatı etkileyecek şekilde depremi düşünme ve yaşamını ona göre ayarlama hissi. Uzmanlar başa çıkmak için şu önerilerde bulunuyor: Hissettiğiniz korku hakkında yakın bir kişiyle konuşun. İçsel kaygılar hissedilmeye başladığı zaman bazı nefes teknikleri uygulayın. 10 dakikalık günlük meditasyon teknikleriyle kendinizi rahatlatın.

Etiketler : Sismofobi belirtisi fiziksel ve ruhsal sağlık sorunları gastrointestinal

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX