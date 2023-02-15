Sismofobi belirtisi: Çarpıntı, hızlı veya sığ solunum

Kahramanmaraş merkezli depremler, yüzbinlerce insanda fiziksel ve ruhsal sağlık sorunlarına yol açtı. Kontrolümüz dışında gerçekleşen bu doğal afetin geride bıraktığı en belirgin ruhsal hasar ise sismofobi yani aşırı deprem korkusu oldu. Sismofobi, kişinin korku boyutuna göre değişiklik gösteren içsel bir kaygının temsilidir. Belirtileri ise şunları içerir: Çarpıntı, hızlı veya sığ solunum. Kişide oluşan kaçma veya saklanma arzusunun oluşması. Ağız kuruluğu, baş dönmesi, gastrointestinal rahatsızlık, mide bulantısı, baş ağrısının gözükmesi. Günlük hayatı etkileyecek şekilde depremi düşünme ve yaşamını ona göre ayarlama hissi. Uzmanlar başa çıkmak için şu önerilerde bulunuyor: Hissettiğiniz korku hakkında yakın bir kişiyle konuşun. İçsel kaygılar hissedilmeye başladığı zaman bazı nefes teknikleri uygulayın. 10 dakikalık günlük meditasyon teknikleriyle kendinizi rahatlatın.

