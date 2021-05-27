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27 Mayıs 2021 Perşembe 07:30:00 - Güncelleme:27 Mayıs 2021 Perşembe 07:30:00

Şişmanlık koronayla mücadeleyi zorlaştırıyor

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Obeziteyi şişmanlık salgını olarak niteleyen Genel Cerrahi Uzmanı Prof. Dr. Tarık Zafer Nursal, tüm dünyada 1,5 milyar kişi fazla kilolu, 500 milyon kişinin ise şişman olduğunu söyledi.

Obeziteyi şişmanlık salgını olarak niteleyen Genel Cerrahi Uzmanı Prof. Dr. Tarık Zafer Nursal, tüm dünyada 1,5 milyar kişi fazla kilolu, 500 milyon kişinin ise şişman olduğunu söyledi. Prof. Dr. Nursal, pandemiyle evde geçirilen zamanın artması ve kişilerin hareketsiz hale gelmesi sonucunda alınan enerjinin harcanamaması, tüketilememesi, ekran başında yüksek kalorili, yağlı, vitamin ve minerallerden fakir ancak lezzetli gıdaların tüketilmesiyle şişmanlığın etkilerinin son derece fazla ve ölümcül hale gelebildiğini belirtti. Şişmanlığın ek hastalıkları da beraberinde getireceğini söyleyen Prof. Dr. Nursal, şeker hastalığı, yüksek yağ oranının damarlarda tıkanmaya neden olarak kalp rahatsızlıklarına, felç ve yüksek tansiyona, rahim, meme ve kalın barsak kanserlerinin riskini artırdığına, safra kesesi taşı gelişmesini hızlandırdığına ve en önemlisi akciğerlere baskı yaparak solunumu zorlaştırması, geceleri horlamaya ve hatta solunum durması gibi hayati tehlikelere yol açabileceğine dikkat çekti. Prof. Dr. Nursal, "Kişinin obez olması, ek hastalıklar ve fiziksel etkiler sağlık ömür beklentisini düşürerek, koronavirüsle mücadelesini zorlaştırabiliyor" diye konuştu.

HAFTADA 5 GÜN YARIM SAAT SPOR

Her gün düzenli egzersiz yapması gerektiğine vurgu yapan Prof. Dr. Nursal, "Kural olarak haftada en az 5 gün yarım saat boyunca ara vermeden spor yapılması gerekiyor. Bu şekilde yapılan düzenli egzersiz aynı zamanda kalp sağlığı için de çok gereklidir. Buna ek olarak mümkün olduğunca yürüyüş yapmak, yakın yerlere yürüyerek gidilmesi, asansör yerine merdivenlerin kullanılması destekleyici olur. Diyet ile verilen kiloların çok hızlı ve fazla olmaması lazım. Ayda en fazla 1-2 kilo verilmesi kabul edilebilir. Bundan daha hızlı kilo vermelerde ek rahatsızlıklar ortaya çıkabilir" dedi.

KİLO VERMEK İÇİN UYGULANAN TÜM YÖNTEMLERDE KARARLI OLMAK GEREKLİ

Kilo vermek için hangi yöntem kullanılırsa kullanılsın kişinin bu işe istekli olması, işlem sonrası ortaya çıkabilecek sorunlarla baş edebilmek için uygun şekilde bilgilendirilmesi, işlem sonrası uzun süreli izlem için hazır olmasının gerekli olduğuna vurgu yapan Prof. Dr. Nursal, "Obezite ameliyatı, diyabet cerrahisi gibi ameliyatların gerçekleşmesi için kişinin, beden kitle endeksinin 40'ın üzerinde veya 35'in üzerinde olup ek sistemik hastalığının olması gerekir. Bu arada bu kişinin en az 6 ay boyunca diğer kilo verme yöntemlerini denemiş olması lazım" diye konuştu.

Etiketler : Prof. Dr. Tarık Zafer Nursal obezite korona
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