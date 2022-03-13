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13 Mart 2022 Pazar 15:00:00 - Güncelleme:13 Mart 2022 Pazar 15:08:00

Şişmanlık böbrek kanseri riskini artırıyor

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Uzmanlar, böbrek kanserinin giderek artan önemli bir sağlık sorunu olduğunu belirtti.

Uzmanlar, böbrek kanserinin giderek artan önemli bir sağlık sorunu olduğunu belirtti. Tüm dünyada toplam 400 bin civarında böbrek kanseri hastası bulunuyor. Bu sayının önümüzdeki 20 yıl içinde artacağı, 2040 yılında 650 bin kişiyi geçeceği tahmin ediliyor. Böbrek kanseri gelişmesinde bazı risk faktörlerinin etkili olduğunu belirten Üroloji Uzmanı Prof. Dr. Bülent Soyupak, bu risk faktörlerini, hastalığa yakalanma riskini ikiye katlayan sigara kullanımı, şişmanlık, yüksek tansiyon, toksik kimyasal ajanlara maruziyet ve genetik nedenler olarak sıraladı. Erken teşhisin tedavi başarısını artıran önemli bir faktör olduğunu belirten Soyupak, "Tümörler genelde ultrason veya tomografi sonrasında tesadüfi olarak bulunuyor ve çoğunlukla erken evre tespit ediliyor. Geç kalınmış tümörlerde maalesef tedavi şansı giderek düşüyor. Böbrek oldukça kanlanan bir organ olduğu için böbrekte oluşan bir tümör çok çabuk akciğere, beyne ve kemiklere metastaz yapabiliyor. Ancak erken bulunmuş tümörlerde böbrek dahi alınmadan hastalar bu hastalıktan kurtulabiliyor" ifadelerini kullandı.

Etiketler : Şişmanlık böbrek kanseri riski Tümö böbrek kanseri
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