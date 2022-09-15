Sırt çantasının askıları dolgulu olmalı

Çocuklarda boyun ve sırt ağrılarının nedenleri arasında; fazla kilolar, omurga bozuklukları, hareketsiz yaşam, eğik pozisyonda oturma ve özellikle okul dönemlerinde ağır sırt çantası taşınması yer alıyor. Yanlış kullanılan ağır sırt çantaları bir süre sonra bel, boyun, sırt ve omuzları olumsuz etkileyerek ağrılara sebep olabiliyor. Toplu taşıma kullanan öğrenciler trafik sıkışıklığı sonucu ağır çantalarla uzun süre ayakta kalabiliyor. Sırt çantalarını hafifletmek ve doğru kullanmak, oluşabilecek ağrıları önlüyor. Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Bölümü'nden Uz. Dr. İlknur Saral, "Dolgulu omuz askıları özellikle boyun ve omuz ağrılarını önlemek için yardımcı olabilir. Bu tür askılar genellikle daha geniştir ve içleri yumuşak materyal ile doldurulmuştur. Böylece omuz ve boyun bölgesine binen yük hafifletilir ve daha geniş alana yayılır" dedi. Saral "Sırt çantasındaki eşyaları her iki yana eşit şekilde dağıtın ve böylece yükü ortalayın. Eşyaları bir tarafa daha fazla ağırlık yapacak şekilde dağıtırsanız, omurgada yana doğru eğrilik oluşmasına neden olabilirsiniz" diye de ekledi.

