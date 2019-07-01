Sinüzitin çaresi ballı karışım

Boğaz ve burunla bağlantılı küçük ve içi hava dolu boşluklar, sinüs boşlukları olarak adlandırılır. Bu boşluklar, mukusun akciğerlere ulaşmasını durdurmaya yardımcı olur. Bu şekilde enfeksiyonları da engeller. Sinüs boşluklarına iltihap yerleştiğinde sinüzit hastalığıy baş gösterir. Akut ve kronik olmak üzere 2 tür sinüzit vardır. Virüsler, soğuk algınlığı ve bakteriler akut sinüzitin başlıca nedenleridir.

EN ETKİLİ KÜR TARİFİ

Kronik sinüzitin ardındaki temel nedenler; toksinler, sigara, çevre kirliliği, soğuk algınlığı ve alerjidir. Hastalığın yaygın belirtileri yüzde şişlik, hassasiyet ve ağrıdır. Bazı hastalar koku almakta zorlanabilir. Ağız kokusu, yorgunluk, öksürük, ateş ve baş ağrısı hastalığın diğer belirtileridir. Bu tamamen doğal tedaviyi hazırlamak için karaturpa ve elma sirkesine ihtiyacınız olacak. Karaturpu bir kavanoza koyun, üzerini sirkeyle kaplayın ve oda sıcaklığında arada bir çalkalayarak 10 gün bekletin. 10 günün sonunda, kavanozu açın ve 5 dakika boyunca karışımın kokusunu içinize çekin. Geceleri baş ağrısını geçirmek için, bu karışıma batırdığınız bir bezi alnınıza koyun.

BİR HAFTA UYGULAYIN

Bu tedaviyi 5 gün boyunca uygularsanız, sinüzitten kaynaklanan belirtilerde fark edilir bir azalma olduğunu göreceksiniz. Hem çabuk hem de kolay bir başka yöntemse, rendelenmiş karaturpu suda kaynatmaktır. Tamamen kaynadığında, geniş bir kaba boşaltın ve başınızın üzerine bir havlu örterek buharı soluyun.

LİMON

Limon, C vitamini kaynağıdır. Limon suyu antibakteriyel ve antienflamatuar özellikleriyle tanınır. Bakterilerin neden olduğu enfeksiyonlara ve iltihaplanmaya iyi gelir. Daha kolay nefes almanıza yardımcı olur. Sağlıklı ve yumuşak bir cilde sahip olmanızı sağlar. Sıcak su içerisine bal ve limon suyunu ilave ederek bu karışımı içebilirsiniz. Yeşil çay ve diğer bitki çaylarına ekleyebilirsiniz.

SİYAH ÜZÜM

Ağrı ve iltihaplara iyi gelen meyvelerden biridir. Siyah üzüm çekirdeği özü ise mikrobiyal toksinleri engeller ve mukus tabakasının temizlenmesine yardımcı olur. Aynı zamanda kalp hastalıklarına, kilo kaybına ve sinüzite iyi gelen bir meyvedir. Besin değeri oldukça fazladır. Vücudun kalori yakmasına yardımcı olur. İştahı etkili bir şekilde kontrol eder. Üzüm çekirdeklerini ezerek, özünü çıkarın. Doğal antibiyotik olan siyah üzüm çekirdeği özünü yiyerek, sinüzit semptomlarını hafifletebilirsiniz.

ZERDAÇAL

Zerdeçal kökü hoş kokusuyla yemeklere lezzet veren bir baharattır. Bu baharat aynı zamanda antioksidan bakımından zengindir ve antibiyotik özelliği de bulunur. Antiseptik ve ağrı kesici özelliklerinin yanı sıra antienflamatuar ve antifungal özellikleriyle de bilinir. Yani; mantarlar, bakteriler ve iltihaba iyi gelir. Tırnak mantarı tedavisinde de kullanılmaktadır. Zerdeçalı öğüttükten sonra çayını içebilirsiniz. Sıcak süt içerisine zencefil tozu ilave ederek de içebilirsiniz. Zencefil çayı, sinüs semptomlarını hafifletir. Sinüs basıncını rahatlatmaya yardımcı olur.

ET SUYU

Et suyu son derece şifalıdır. Hastalığın iyileşme sürecini hızlandırdığı bilinir. Aynı zamanda vücudun direnç kazanmasına yardımcı olur.

YEŞİL ÇAY

Birçok hastalığa iyi geldiği gibi sinüzit belirtileri üzerinde de olumlu etkiye sahiptir. Günde maksimum 3 bardak yeşil çay içerek veya yeşil çayla buhar banyosu yaparak sinüsleri rahatlatabilirsiniz.

SOĞAN SUYU

Rahat nefes almaya yardımcı olur. Bakteriyel enfeksiyonların tedavisinde etkilidir. Asidik yapısı sayesinde sinüzite çare olur. Soğan ve sarımsak suyunu karıştırarak sinüsler üzerinde güçlü bir etki sağlanır.

ZEYTİNYAĞI

Salatalarınızda veya diğer yiyeceklerinize ilave ederek yiyebilirsiniz. Bu sağlıklıyağ, diğer birçok sağlık sorunu tedavisinde önerilir. Burun, alın ve elmacık kemikleri üzerine az miktarda zeytinyağısürerek masaj yapın. Limonsuyuyla beraber de bu alanlara sürebilirsiniz. Sinüsleriniz rahatlayacaktır.

BUHAR BANYOSU YAPIN

Buhar banyosu, sinüzit hastalığı için en etkili ev tedavilerinden biridir. Mukus tabakasının erimesine yardımcı olur ve sinüslerde rahatlama sağlar. Derin bir kaba içerisine kaynamış su dökün ve içine nane ya da okaliptüs gibi mentollü yağlardan birkaç damla akıtın. Yüzünüzü suyun üzerine eğin ve başınızın üzerine havlu örterek buhar banyosu yapın.