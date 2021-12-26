Sinüzit geçiren kara turp sirke kürü

Burun tıkanıklığı, baş ağrısı, yorgunluk yapan sinüzitten kurtulmak için kara turp, sirke, soğan, zencefil ve balla hazırlanan karışımları kullanmak faydalı olabilir. Bitkisel tedavi uzmanları "Kara turpu bir kavanoza koyun, üzerini sirkeyle kaplayın ve oda sıcaklığında arada bir çalkalayarak 10 gün bekletin.10 günün sonunda, kavanozu açın ve 5 dakika boyunca karışımın kokusunu içinize çekin. Geceleri baş ağrısını geçirmek için, bu karışıma batırdığınız bir bezi alnınıza koyun" diyor. Uzmanlar kürü en fazla bir hafta kullanılması konusunda da uyarıyor.

