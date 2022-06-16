Sinsi hastalık hipertansiyon

Hipertansiyon, kalp ve damar hastalıkları gibi rahatsızlıkların en önemli risk faktörlerinden biridir. Tüm dünyada ve ülkemizde ölümlerin en önemli sebepleri arasında yer almaktadır. Hipertansiyon birçok hastada ciddi belirtiler oluşturmasa da, inme ve kalp krizi gibi ciddi sorunların ortaya çıkmasına neden olan sinsi bir hastalıktır. Doç. Dr. Yaşar Turan "Artan hava sıcaklığına yüksek nem de eşlik ediyorsa vücut dengesi üzerine daha yıkıcı bir etkiye sebep olmaktadır. Yüksek nem vücudun terleme ve soğuma ile vücut ısısı kontrol kabiliyetini önemli oranda bozmaktadır. Yüksek nem ile birleşen yüksek sıcaklıklar, ciltte daha fazla kan akışına neden olur ve bu da kalbin daha hızlı ve daha sert atmasını gerektirebilir. Böyle bir durumda, vücut serin bir güne kıyasla dakikada iki kat daha fazla kan dolaşımı yapmak zorunda kalabilir" diye konuştu.

