VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Almanya'da tüketici ve sanayicilere gazda tasarruf çağrısı
Ankara'da YKS tedbirleri alındı
Başkan Erdoğan'dan şehit Kadir Kemik'in ailesine taziye mesajı
Sağlık Bakanlığı haftalık Kovid-19 verilerini açıkladı
Yangın söndürme uçaklarının bakımları tamam
Taksimetreyi erken açtı, duruma itiraz eden yolcuya yumruk attı
1 gram altın kaç lira oldu? İşte 16 Haziran tarihli altın fiyatları
NATO'dan Türkiye'nin Ukrayna tahılının ihracı için çabalarına övgü
Yoğunluğu çözemeyen Amsterdam Havalimanından tazminat talebi
Veba hastalığının kökeni keşfedildi
AP'den Avrupa Birliği Komisyonu'na mektup: Yunanistan'ı uyarın
"Küresel kriz ortamından alnımızın akıyla çıkacağız"
Bahar Babacan kendi markasını çıkardı
Doç. Dr. Onur Özbozkurt, Gazeteciler Cemiyeti'nin Akademik Danışmanı Oldu
Kılıçdaroğlu'na bir milyon TL'lik dava
Bakan Akar NATO Karargahı'nda! Dikkat çeken detay
Türkiye, Rusya ve İran'dan ortak açıklama
Aliyev'den, Karabağ için statü talep eden Ermenistan'a uyarı
Stratejik bölgeye harekat sinyali!
Abdülkerim Bardakcı transferi için beklenen açıklama
Seul Metaverse EXPO Fuarı'nın ana sponsoru GoArt Metaverse oldu
TFF'nin yeni başkanı Mehmet Büyükekşi
İsveç'te yeni terör yasası 1 Temmuz'da yürürlüğe giriyor
Almanya'daki cami saldırıları mercek altında
16 Haziran 2022 Perşembe 19:00:00 - Güncelleme:16 Haziran 2022 Perşembe 19:00:00

Sinsi hastalık hipertansiyon

ABONE OL

Hipertansiyon, kalp ve damar hastalıkları gibi rahatsızlıkların en önemli risk faktörlerinden biridir. Tüm dünyada ve ülkemizde ölümlerin en önemli sebepleri arasında yer almaktadır.

Hipertansiyon, kalp ve damar hastalıkları gibi rahatsızlıkların en önemli risk faktörlerinden biridir. Tüm dünyada ve ülkemizde ölümlerin en önemli sebepleri arasında yer almaktadır. Hipertansiyon birçok hastada ciddi belirtiler oluşturmasa da, inme ve kalp krizi gibi ciddi sorunların ortaya çıkmasına neden olan sinsi bir hastalıktır. Doç. Dr. Yaşar Turan "Artan hava sıcaklığına yüksek nem de eşlik ediyorsa vücut dengesi üzerine daha yıkıcı bir etkiye sebep olmaktadır. Yüksek nem vücudun terleme ve soğuma ile vücut ısısı kontrol kabiliyetini önemli oranda bozmaktadır. Yüksek nem ile birleşen yüksek sıcaklıklar, ciltte daha fazla kan akışına neden olur ve bu da kalbin daha hızlı ve daha sert atmasını gerektirebilir. Böyle bir durumda, vücut serin bir güne kıyasla dakikada iki kat daha fazla kan dolaşımı yapmak zorunda kalabilir" diye konuştu.

Etiketler : SİNSİ HASTALIK HİPERTANSİYON Doç. Dr. Yaşar Turan inme ve kalp krizi
Ekranların yeni ikilisi

Ekranların yeni ikilisi
12 yaşına bastı

12 yaşına bastı
Yeşilçam'a girdi

Yeşilçam'a girdi
Kozmik coşku

Kozmik coşku
Servetine servet kattı

Servetine servet kattı
Açılış Sertab ile…

Açılış Sertab ile…
Kimseye muhtaç değilim

Kimseye muhtaç değilim
Masalsı bir gece

Masalsı bir gece
Düğün bitti eğlence bitmedi

Düğün bitti eğlence bitmedi

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX