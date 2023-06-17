Sinsi düşman hipertansiyon

İç Hastalıkları Uzmanı Uzm. Dr. Ahmet Bilge, "Hipertansiyonda baş ağrısı, baş dönmesi, nefes darlığı, çarpıntı, göğüste sıkışma, kulakta çınlama ve sık idrara çıkma gibi belirtilere dikkat edilmeli ve bir uzmana başvurmalısınız. Hipertansiyon belirti vermeden de ilerleyebildiği için hipertansiyon şikâyetiniz olmasa dahi ailenizde hipertansiyon ya da şeker hastalığı öyküsü varsa aralıklı tansiyon takibi yaptırmanızda fayda var" şeklinde konuştu. Birçok dahili problemin hipertansiyonun oluşumunda etkin rol oynadığını vurgulayan Uzm. Dr. Ahmet Bilge, "Mevcut böbrek hastalığı, böbrek üstü bezi tümörleri, tiroit, kan damarlarındaki sorunlar ve kullanılan bazı ilaçlar hipertansiyonu oluşturabilir. Bu sorunlardan biri ya da birileri sizde varsa hipertansiyonunuzun olup olmadığının araştırılması gerekmektedir "ifadelerini kullandı.

