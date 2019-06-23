Sindirimi kolaylaştıran besinler

Sağlıksız beslenme, sigara, alkol ve stres derken bağırsaklarımızdaki iyi bakterilerin sayısı zamanla azalabiliyor. Bunun sonucunda sağlıklı bağırsak floramız bozularak hastalıklara davetiye çıkarır.

KALBİNİZİ ETKİLER

Besinlerin sindirimde son bulduğu nokta bağırsaklarımızdır. Sindirim sonucunda bağırsaklardan toksik öğelerin atılımı gerçekleştirilir. Ancak bağırsak florasının bozulmasıyla beraber bağırsakta bulunan bariyerimiz bozulur ve bağırsaklardaki toksik maddeler geri emilmeye başlar. Bu geri emilim sonucu başta bağışıklık sistemimizin bozulması gibi yan etkilerle karşılaşırken, buna diyabet, depresyon, kanser ve kalp damar hastalıkları gibi sistemik hastalıklar eşlik edebilir. Sağlıklı bağırsak floramızı korumak ve hastalıklardan korunmak için sağlıklı beslenmeye çok öneli. Sindirim sistemizie iyi gelen besinler ise şöyle:

KEFİR

Bağırsağımızdaki dost bakteriler içeren probiyotik besinler; florasını düzenleyerek düzgün çalışmasını sağlıyor ve toksik maddelerin geri emilimini engelliyor. Kefir; içerdiği probiyotikler sayesinde bağırsak sağlığının korunmasında önemli etkiye sahip.

YOĞURT

Dost bakteriler açısından oldukça zengin bir besin olan yoğurt, içerdiği canlı mikroorganizmalar sayesinde sindirim sistemini düzenliyor, kabızlık, ishal ve bağışıklık sistemi hastalıkları gibi birçok hastalığa karşı koruyor.

TAHILLAR VE KURU BAKLAGİLLER

Tam buğday ekmeği, bulgur, yulaf, nohut, kuru fasulye, barbunya gibi besinler yüksek posa içeriği sayesinde bağırsak hareketlerini arttırarak, sindirilmiş besin artıklarının kalın bağırsaktan geçişini hızlandırıyor. Toksik öğelerin kalın bağırsakta uzun süre kalmaması sayesinde burada zararlı bakteri oluşumunun önüne geçiliyor ve sağlıklı bağırsak florasının devamlılığı sağlanıyor.

BADEM

2016’da yayınlanan bir çalışmada badem tüketen çocuk ve ergenlerde, tüketmeyenlere oranla bağırsak bakterilerinde yararlı yönde bir değişim olduğu bulundu. Ayrıca içerdiği lifler sayesinde bağırsak mikrobiyotası üzerinde olumlu etkileri olduğu ve yararlı bağırsak bakterileri için besin oluşturarak sayıca arttırılmasını sağladığı biliniyor.

ANTEP FISTIĞI

Antep fıstığı, lezzetinin yanı sıra bağırsaklar için tam bir sağlık deposudur. Bağırsak kaslarının güçlenmesi, düzenli çalışması konusunda oldukça etkilidir. Gün içerisinde ara öğün olarak 12-15 adet tüketilen Antep fıstığı, günlük lif miktarını sağlar ve yararlı yağ asitleriyle de bağırsak hareketlerini hızlandırır.

TURŞU

Turşu içerdiği yararlı bakteriler sayesinde bağırsak florasını korurken, yüksek lif içeriği sayesinde dışkının bağırsaktan geçişinin hızlanmasını sağlıyor ve böylece sağlıklı bir sindirim sistemine destek oluyor. Ancak her ne kadar probiyotik zengini olsa da yüksek sodyum içermesi sebebiyle turşu; tansiyon, diyabet, kalp damar hastalıkları, mide hastalıkları olan kişiler tarafından ya kontrollü bir şekilde tüketilmeli ya da hastalığın seyrine göre hiç tüketilmemeli.