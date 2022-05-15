Sınav kaygısı hafızayı olumsuz etkiliyor

Öğrencilerin hayatında bir dönüm noktası olan sınavlar öncesi yaşanan psikolojik sürecin önemine değinen Prof. Dr. Vefik Arıca, "Sınav öncesi ortaya çıkan aşırı kaygı, kötü beslenme, stres ve uyku bozuklukları hafızayı olumsuz yönde etkileyerek sınav başarısını düşürüyor" dedi. Prof. Dr. Vefik Arıca, başarının önündeki en büyük engelin odaklanma olduğunu ifade ederek, odaklanmanın önemine değindi. Prof. Dr. Arıca, "Konsantrasyon veya odaklanma, kişinin şu anda üzerinde çalıştığı veya öğrendiği her şeye yönelttiği zihinsel çabayı ifade ediyor. Bu tanım bazen dikkat süresi ile karıştırılıyor ancak dikkat süresi bu zihinsel çabayı değil bir şeye konsantre olabileceğiniz süreyi ifade ediyor. İster deneyimli bir lisans üstü eğitim alan öğrenci olun, ister ilkokula yeni başlayan biri; verimli çalışmak için nasıl odaklanılacağını bulmak hemen hemen herkesin karşılaştığı bir zorluktur" dedi.

