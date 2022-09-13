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13 Eylül 2022 Salı 10:00:00 - Güncelleme:13 Eylül 2022 Salı 10:00:00

Şimdi okullu olduk

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2022-2023 eğitim öğretim yılının başlamasıyla yaklaşık 19 milyon öğrenci ve 1 milyon 200 bin öğretmen dün ders başı yaptı. Ünlü isimler de okulun ilk gününde çocuklarını yalnız bırakmadı. Ünlüler, yaşadıkları okul heyecanını Instagram'dan paylaştı.

2022-2023 eğitim öğretim yılının başlamasıyla yaklaşık 19 milyon öğrenci ve 1 milyon 200 bin öğretmen dün ders başı yaptı. Ünlü isimler de okulun ilk gününde çocuklarını yalnız bırakmadı. Ünlüler, yaşadıkları okul heyecanını Instagram'dan paylaştı.

Şarkıcı Deha Bilimlier, oğluyla okul bahçesindeki fotoğrafına,"2022-2023 döneminde okula gidecek olan tüm evlatlarımıza zihin açıklığı, tüm anne babalarımıza da sabır ve kuvvet vermesini rabbimden temenni ediyorum" notunu düştü.

Fenomen dizi 'Avrupa Yakası'yla tanınan oyuncu Hale Caneroğlu eşi ve kızı Arya'yla paylaştığı fotoğrafa, "Ve evde çalışanların iple çektiği gün geldi. Hepimize yeni eğitim ve öğretim yılı hayırlı olsun!" dedi.

Sunucu Zuhal Topal, kızıyla okulda çekildikleri karesine, "Tüm çocuklarımıza sağlıklı, başarılı ve keyifli bir eğitim öğretim yılı diliyorum. Rabbim yavrularımızı korusun" yazdı.

Türkücü Alişan, oğlu Burak'ın okul üniformalı pozuna, "Önce ablaları, sonra Burak başladı bugün yeni eğitim, öğretim yılına... Allah'ım hepimize mezun oldukları günü de gösterin İnşallah" dedi.

Oyuncu Mesut Akusta'nın eşi Şafak Özbir, kızı Berfin'in karesinin altına, "Duygularımı hiçbir kelime tarif edemez. Tüm çocuklara mutlu ve başarılı bir eğitim hayatı dilerim" notunu ekledi.

Fatih Terim'in modacı kızı Buse Terim kızlarının okul heyecanına ortak oldu. Terim paylaşımına, "Çocuklar gibi şendik! Yeni okul hayatın hayırlı olsun boncuğumuz, tüm çocuklar için çok güzel bir eğitim yılı olsun" mesajını yazdı.

Müzisyen Fettah Can ve Cansu Kurtçu çiftinin ikizleri Vera ve Oğul'la pozlarına, "Ve gelsin ilkokul hazırlık. Tüm evlatların sağlıklı, huzurlu, keyifli bir okul yılı olsun. Hadi bakalım bebeler okula, analar babalar işe" notunu düştü.

Etiketler : Şimdi okullu olduk Fettah Can ve Cansu Kurtçu Buse Terim kızları Mesut Akusta
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