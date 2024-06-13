Şimdi ‘idrar yolu enfeksiyonu' mevsimi

Üroloji Uzmanı Prof. Dr. Tunç Özdemir, "İdrar yolu enfeksiyonu, ortak kullanılan tuvaletler, yetersiz hijyen, uzun süre idrar tutma, deniz, ortak kullanılan sauna ve havuz gibi birçok yerden bulaşabilir. İdrar yolu enfeksiyonu hijyenik olmayan ortamlardan bulaşabilir fakat kişiden kişiye bulaşmaz" dedi. Üroloji Uzmanı Prof. Dr. Tunç Özdemir şunları anlattı: "İdrar yolu enfeksiyonu, üriner sistemin herhangi bir yerinde mikroorganizmaların neden olduğu, vücutta en sık görülen ikinci enfeksiyon türüdür. Kadın, erkek ve çocuklarda görülebilen bu enfeksiyonlar, toplum sağlığı için önemli bir problem oluşturuyor. Basit bir şekilde tanı konulabilen idrar yolu enfeksiyonları, bazı durumlarda başka hastalıkları taklit ederek tanıyı güçleştirebilir ve doğru analiz ve tedavi edilmediği takdirde sık tekrarları ile diğer organ ve sistemleri etkileyebilir."

Enfeksiyon Türleri

Prof. Dr. Özdemir, enfeksiyonların tuttuğu bölgeye göre isimlendirildiğini belirtti:

Kadınlarda idrar yolu enfeksiyonları erkeklere göre daha sık görülür. Kadınların %10'u her yıl, %60'ı ise yaşamları boyunca en az bir kez sistit atağı geçirirler. Bunun nedeni, kadınların üretrasının kısa olması ve dış ortamdaki bakterilerin kolayca mesaneye ulaşabilmesidir.

Risk Faktörleri ve Önlemler

Yaşlılarda ve menopoz sonrası kadınlarda idrar yollarının normal yapısal bütünlüğünün bozulması, idrar yolu enfeksiyonu riskini artırır. Cinsel olarak aktif kadınlar ve doğum kontrol yöntemi olarak diyafram ve spermisidal krem kullananlar da risk altındadır. Erkeklerde ise sünnet mutlak koruyucu bir faktördür. Diyabet, yapısal veya fonksiyonel idrar yolu anormallikleri, nötropeni veya ileri HIV enfeksiyonu gibi bağışıklık sistemini baskılayan durumlar da risk faktörleri arasındadır.

Hamileler için büyük tehlike

Hamilelik döneminde idrar yolu enfeksiyonları sık görülür ve dikkat edilmesi gerekir. Hormonlardaki değişiklikler, vajinadaki floranın değişmesi, şeker hastalığı, böbrek rahatsızlıkları ve cinsel ilişki gibi faktörler süreci daha karmaşık hale getirebilir.

Tanı ve Tedavi Yöntemleri

İdrar tahlili ve idrar kültürü genellikle tanı ve tedavi için yeterlidir. Karmaşık durumlarda böbrek ve mesane ultrasonu, sistoskopi ve BT gerekebilir. Antibiyotikler idrar yolu enfeksiyonları için ilk basamak tedavidir. Tedavi sürecini hızlandırmak için su tüketimi artırılmalı, kahve, alkol ve kafein içeren içecekler azaltılmalı, dengeli ve sağlıklı beslenilmeli, probiyotik ağırlıklı besinler tüketilmeli ve karın bölgesi sıcak tutulmalıdır. Ayrıca maydanoz ve şekersiz kızılcık suyu gibi idrar söktürücü etkisi bulunan besinler tüketilmeli, C vitamini alımı artırılmalıdır. Prof. Dr. Tunç Özdemir, "İdrar yolu enfeksiyonları toplum sağlığı için ciddi bir sorun oluşturmaktadır. Enfeksiyonların erken tanı ve yeterli tedavisi, komplikasyonların önlenmesi açısından çok önemlidir" diyerek sözlerini tamamladı.