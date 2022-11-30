Sık geçirilen enfeksiyonlar kronik bronşite neden oluyor

Uzmanlar, her yaşta görülebilen bronşitin zamanında ve uygun şekilde tedavi edilmemesinin ciddi sonuçlara yol açabileceğini bildirdi. Göğüs Hastalıkları Uzmanı Dr. Muharrem Tokmak, bronşitte, bronş mukozasında gelişen ödem, yangı ve artmış mukus sekresyonu saptanabildiğinin altını çizerek, "Bu durum hastayı karşımıza en sık olarak kuru öksürük, hırıltı, ateş, göğüste baskı, daha az sıklıkla ve özellikle uzamış vakalarda balgam şikayetleri ile getiriyor. En sık öksürük görülürken, sigara içenlerde ve altta kronik akciğer hastalığı olanlarda bu yakınma uzun sürebiliyor. Tanı hastadan alınan iyi bir öykü ve fizik muayenesi ile koyulabiliyor. Kan ve akciğer filmi gibi tetkikler de hastalığını tanısında ya da başka hastalıkların ekarte edilmesinde rol oynuyor." değerlendirmesinde bulundu.

