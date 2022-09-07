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07 Eylül 2022 Çarşamba 10:00:00 - Güncelleme:07 Eylül 2022 Çarşamba 10:00:00

Siğiller kâbusunuz olmasın

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Son yıllarda yaşanan teknolojik gelişmelerin tıp alanında etkisini gösterdiğini belirten uzmanlar, ağrılı ve tekrarlayan siğillerle mücadele de mikro dalga tedavi yönteminin siğil oluşumuna sebep olan virüsleri etkisiz hale getirdiğini söyledi.

Son yıllarda yaşanan teknolojik gelişmelerin tıp alanında etkisini gösterdiğini belirten uzmanlar, ağrılı ve tekrarlayan siğillerle mücadele de mikro dalga tedavi yönteminin siğil oluşumuna sebep olan virüsleri etkisiz hale getirdiğini söyledi.

Milyonlarca insanın yeni bir güne gözlerini açtığında ayağında bir siğil ile karşılaşmasının mümkün olduğunun ifade eden uzmanlar, ancak yoğun hayat temposunda sağlıksız ayaklarla uğraşmak, muhtemelen kimsenin kabul etmeyeceği bir durum olduğuna dikkat çekti. Siğiller, 100'den fazla farklı türü olan human papilloma (HPV) virüsünün derimize bulaşması sonucu oluşan bir deri hastalığı olduğunu belirten Op. Dr. Murat Kezer, "Bu virüs cildimize küçük bir kesi yoluyla girerek hücre büyümesine sebep olmaktadır. Sıklıkla el ve ayaklarda görülmesine rağmen yüzümüz, genital bölgemiz veya vücudumuzun çeşitli yerlerinde de karşımıza çıkabilmektedir. Tipik görüntüsü, deriden çıkıntılı kabarcığa benzeyen içinde siyah noktalar bulunan lezyon şeklindedir. Çoğunlukla dış tabakası sert, kalın ve kabarık şekilde olabileceği gibi bazen pürüzsüz dokuda içten bir büyümeyle de kendini gösterebilir. Siğillerin her yaş grubunda görülmesi mümkündür. Ancak bağışıklığı düşük olan ve daha önce siğil lezyonu oluşan kişilerde daha sık görülebilmektedir. Özellikle çocuklar ve gençler arasında çok yaygındır. Çeşitli araştırmalar, çocukların ve gençlerin yüzde 33'ünde siğil olduğunu gösterirken, yetişkinlerde bu oranın sadece yüzde 3 ila yüzde 5 arasında olduğunu tahmin edilmektedir" dedi.

Etiketler : Siğiller kâbusunuz olmasın mikro dalga tedavi yöntemi human papilloma siğil
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