Sigarayı bırakmak için tetikleyiciyi bulun

Sigaranın, içerisindeki kimyasal maddeler dolayısıyla insan sağlığına birçok anlamda olumsuz etkisi olduğu biliniyor. Buna rağmen her geçen gün sigara tüketimi giderek artıyor. Dünyada her yıl 7 milyondan fazla insanın tütün kullanımı nedeniyle ortaya çıkan hastalıklardan dolayı hayatını kaybettiği biliniyor. Sigarayı bırakmak bir sigara bağımlısı için oldukça zor bir süreç olsa da imkansız değil. Sigarayı bırakmak için bir tarih belirlemek motivasyonunuzun artmasına, odaklanmanıza ve hedefinize bağlı kalmanıza yardımcı olacaktır.

Sigarayı bırakma tarihinizi belirledikten sonra bir plana bağlı kalarak kaynak ve destek toplamak, tetikleyicileri belirlemek ve gerekli yaşam tarzı değişikliklerini yapmak için çaba harcamak oldukça elzem. Gergin veya endişeli hissetseniz bile bırakma tarihinize bağlı kalmanız büyük önem taşıyor. Net ve kesin bir hedefle, başarılı olma olasılığınız daha yüksek olacaktır. Canınızın sigara çekmesine neyin neden olduğunu anlamak, başarılı bir şekilde bırakmanın anahtarıdır. Yaygın tetikleyiciler arasında stres, can sıkıntısı, alkol ve kahve bulunur.

Bir not defteri tutmak veya bir sigara bırakma uygulaması kullanmak, tetikleyicilerinizi belirlemenize ve onlardan kaçınmanın yollarını bulmanıza yardımcı olacaktır. Örneğin, stresin sizin için tetikleyici olduğunu biliyorsanız, kendinizi endişeli hissettiğinizde egzersiz yapmayı, meditasyon yapmayı veya derin nefes almayı deneyebilirsiniz. Ya da sosyal ortamlara girdiğinizde ya da arkadaşlarınızla buluştuğunuz sigaraya yöneliyorsanız bunu önceden bilmeli ve önleminizi almalısınız. Tetikleyicilere daha az maruz kalmak, zaman içerisinde sigarayla olan bağınızı da azaltacaktır.

