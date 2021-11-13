Sigarayı 15 yıl önce bıraksanız da etkisi devam edebiliyor

Medikal Onkoloji uzmanı Dr. Abdallah Shbair, akciğerlerin yeteri kadar temiz havayı almamasının akciğerde meydana gelebilecek hücrelerin tahribatına neden olabileceğini belirterek akciğer kanseri farkındalık ayı vesilesiyle açıklamalarda bulundu. Shbair, "15 yıl önce sigarayı bıraksanız da etkisi çeşitli yollarla devam edebiliyor" dedi.

Dr. Abdallah Shbair, 55-74 yaşında olup en az 30 paket/yıl sigara içen veya 15 yıl önce sigarayı bırakan, şikayeti olmayan bireylere yıllık düşük doz bilgisayarlı tomografi yapılması gerektiğinin altını çizdi.