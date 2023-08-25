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25 Ağustos 2023 Cuma 15:01:00 - Güncelleme:25 Ağustos 2023 Cuma 15:01:00

Sigara ve tuz böbreklerin düşmanı

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Nefroloji Uzmanı Prof. Dr. Tevfik Ecder, "Böbreklerimizi korumak için yaşam tarzımıza dikkat etmeliyiz." açıklamasında bulundu.

Böbreklerimizi korumak için yaşam tarzımıza dikkat etmeliyiz diyen Nefroloji Uzmanı Prof. Dr. Tevfik Ecder "Böbreklerimiz kan damarlarından çok zengin organlardır. Bu nedenle kalp ve damar sistemimizi koruyucu tüm önlemlerin böbreklerimizi de koruyucu etkileri vardır. Bu konuda sağlıklı yaşam tarzının büyük önemi vardır. Bu amaçla alınması gereken önlemler sigara ve diğer tütün ürünlerini tüketmemek, tuz tüketimini azaltmak, düzenli egzersiz yapmak, ideal vücut ağırlığında olmak, yeterli sıvı almak, aşırı alkolden uzak durmak ve hekim tavsiyesi olmadan bilinçsiz ilaç kullanmamaktır" dedi.

Etiketler : sigara tuz böbrek
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