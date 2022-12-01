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01 Aralık 2022 Perşembe 09:30:00 - Güncelleme:01 Aralık 2022 Perşembe 09:30:00

Sigara pankreas kanserinin en büyük tetikleyicisi

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Gastroenterolog Prof. Dr. Ahmet Karaman, agresif seyriyle bilinen pankreas kanserinin mide hastalıklarıyla karıştırıldığını belirterek "Risk faktörleri varsa ve hastanın midesinde bir sorun çıkmazsa pankreastan şüphelenilmelidir" dedi.

Gastroenterolog Prof. Dr. Ahmet Karaman, agresif seyriyle bilinen pankreas kanserinin mide hastalıklarıyla karıştırıldığını belirterek "Risk faktörleri varsa ve hastanın midesinde bir sorun çıkmazsa pankreastan şüphelenilmelidir" dedi. Prof. Dr. Karaman sigara, alkol ve aşırı kilonun da pankreas kanseri sıklığını artırdığının altını çizdi. Aşırı kilonun pankreas kanseri olma riskini artırdığını dile getiren Prof. Dr. Karaman, "Pankreas kanserinden korunmak için öncelikle sebepleri bilmek gerekiyor. Pankreas kanserinin sebeplerini doğrudan söyleyemiyoruz ama bazı durumlarda pankreas kanseri daha sık görülüyor. Bu durumlardan en önemlisi sigaradır. Sigara içenlerde pankreas kanserleri diğer bireylere göre çok daha sık görülmektedir. Alkol kullanımı da pankreas kanseri riskini artırmaktadır. Hastaların sık sık pankreas iltihabı geçirmesi de kanser riskini artırmaktadır. Obezite önemli bir sebeptir, aşırı kilo riski yükseltir. Tabi ki bir genetik geçişli pankreas kanserleri var. Bazı genlerdeki mutasyonlar da bu oranı artıyor" dedi.

Etiketler : Sigara Prof. Dr. Ahmet Karaman Gastroenterolog
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