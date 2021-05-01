Sigara içmek virüse davetiye

Uzmanlar, sigara içen kişilerin koronavirüse daha kolay yakalanabileceğini söyledi. Doç. Dr. Ümit Savaşçı, "Alkol alan kişilerin bağışıklık sistemleri baskılandığı için daha kolay koronavirüse yakalanma ihtimalleri olur ve daha ağır tablo ile yoğun bakımda takip edilme ihtiyaçları oluyor, bunu kliniklerde görüyoruz" dedi. Prof. Dr. İsmail Balık da "Alkol, sigara ve madde bağımlılığı, hastalıklara yakalanma, hastalıkların ağır geçirilmesi ve aşıya cevap açısından dezavantaj oluşturuyor" diye konuştu. Prof. Dr. İsmail Balık "Hatta Rus aşısı 'Sputnik'in bilgilendirme broşüründe aşıdan sonra alkol alınmaması tavsiye edilir. Sigara, alkol, madde bağımlılığı, stres, uyku düzensizliği, kötü beslenme gibi faktörler bağışıklık sistemini zayıflatan faktörlerdir. Böyle kimselerde enfeksiyonlar çok daha kolay bir şekilde olur. Bağışıklık sistemi zayıf olduğu için enfeksiyonlara yakalanıldığında durum daha ağır seyreder. Bunlara aşı yapıldığında aşı yanıtı düşüktür. Bağışıklık daha zayıf olur. Kısa sürede böyle kimselerde aşının etkisi kaybolabilir. Bu hususların göz önüne alınmasında yarar var" şeklinde uyardı.

