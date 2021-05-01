  • BIST
    1397.82
  • Dolar
    8,2763
  • Euro
    9,9894
  • Altın
    470,7530
İstanbul
13 / 25
VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
ABD'de terör lobisi! PKK ile anlaştılar
Suriye savaşında test ettiler: İnsansız ordu kuracaklar
Küresel değişime dikkati çekti!
Katliamı planlarken kameralara yakalandılar! İşte o hainler
Kimse param yok demesin
Eski kayınpederden uzaklaştırma kararı
Sette sürpriz yakınlaşma
Aşılama tam kapanmada da aralıksız sürüyor
Pandemide kilolar ayakları da vurdu
Sigara içmek virüse davetiye
İşitme kaybı geçer demeyin
Uzman Astrolog Barış Özkırış ile haftalık burç yorumları
İftar yemeğinden 106 işçi zehirlendi
Biden'ın maske paniği: 30 saniye boyunca maskesini aradı
Washington yönetimi, Hindistan'dan ABD'ye seyahatleri 4 Mayıs'tan itibaren kısıtlayacak
E-Başvuru ve Alo 199 üzerinden 307 bin 42 izin belgesi verildi
Afganistan'da bomba yüklü araçla saldırı: 25 ölü
Vaka sayısı 31 bine kadar düştü
Beyaz Saray: 100 milyon Amerikalı Kovid-19'a karşı tamamen aşılandı
Rus aşısında ilk sevkiyat bu ay
ABD'de Kovid-19 nedeniyle ölenlerin sayısı 575 bin 199'a yükseldi
Çin uzaktan algılama özellikli 'Yaogan-34' uydusunu fırlattı
Kırgızistan-Tacikistan sınırındaki silahlı çatışmada can kaybı 39'a yükseldi
Türkiye'nin gökyüzündeki başarı imzası! Dünyadaki rakiplerinden daha güçlü
01 Mayıs 2021 Cumartesi 08:00:00 - Güncelleme:01 Mayıs 2021 Cumartesi 08:00:00

Sigara içmek virüse davetiye

ABONE OL

Uzmanlar, sigara içen kişilerin koronavirüse daha kolay yakalanabileceğini söyledi.

Uzmanlar, sigara içen kişilerin koronavirüse daha kolay yakalanabileceğini söyledi. Doç. Dr. Ümit Savaşçı, "Alkol alan kişilerin bağışıklık sistemleri baskılandığı için daha kolay koronavirüse yakalanma ihtimalleri olur ve daha ağır tablo ile yoğun bakımda takip edilme ihtiyaçları oluyor, bunu kliniklerde görüyoruz" dedi. Prof. Dr. İsmail Balık da "Alkol, sigara ve madde bağımlılığı, hastalıklara yakalanma, hastalıkların ağır geçirilmesi ve aşıya cevap açısından dezavantaj oluşturuyor" diye konuştu. Prof. Dr. İsmail Balık "Hatta Rus aşısı 'Sputnik'in bilgilendirme broşüründe aşıdan sonra alkol alınmaması tavsiye edilir. Sigara, alkol, madde bağımlılığı, stres, uyku düzensizliği, kötü beslenme gibi faktörler bağışıklık sistemini zayıflatan faktörlerdir. Böyle kimselerde enfeksiyonlar çok daha kolay bir şekilde olur. Bağışıklık sistemi zayıf olduğu için enfeksiyonlara yakalanıldığında durum daha ağır seyreder. Bunlara aşı yapıldığında aşı yanıtı düşüktür. Bağışıklık daha zayıf olur. Kısa sürede böyle kimselerde aşının etkisi kaybolabilir. Bu hususların göz önüne alınmasında yarar var" şeklinde uyardı.

Etiketler : sigara koronavirüs ümit savaşçı
Bir Pokemon kartı 240 bin dolar

Bir Pokemon kartı 240 bin dolar
Londra'da Türk imzası

Londra'da Türk imzası
Linçten korkuyor ama yine maskesiz!

Linçten korkuyor ama yine maskesiz!
Eylülde ‘farklı' dönecek

Eylülde ‘farklı' dönecek
'Yaramaz Çocuklar'a jüri özel ödülü

'Yaramaz Çocuklar'a jüri özel ödülü
Hayali sunucu olmak

Hayali sunucu olmak
Sürprizin ardından reklam çıktı

Sürprizin ardından reklam çıktı
'Bizi Ayıran Çizgi' yayında

'Bizi Ayıran Çizgi' yayında
Sesi birçok şarkıcıdan güzel

Sesi birçok şarkıcıdan güzel

EN ÇOK OKUNAN HABERLER