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03 Mart 2022 Perşembe 09:30:00 - Güncelleme:03 Mart 2022 Perşembe 09:30:00

Sigara içenlerde 'erken menopoz' riski

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Sigara kullanan kadınlara erken menopoz uyarısında bulunan Kadın Doğum Uzmanı Prof. Dr. Müzeyyen Uyanık, 40 yaş öncesi ortaya çıkan menopozun 'erken menopoz' olduğunu açıkladı.

Sigara kullanan kadınlara erken menopoz uyarısında bulunan Kadın Doğum Uzmanı Prof. Dr. Müzeyyen Uyanık, 40 yaş öncesi ortaya çıkan menopozun 'erken menopoz' olduğunu açıkladı. Menopoza giriş yaşının genetik durum ve sigara gibi faktörlerden etkilendiğinin altını çizen Prof. Dr. Uyanık, "Sigara kullanıldığında ortalama 2 yıl olarak menopoz yaşı geriye gitmektedir. Menopoz döneminde kadınlık hormonu östrojen azalmasına bağlı olarak erken ve geç dönemde çeşitli sıkıntılar ortaya çıkmaktadır. Bunlara bakacak olursak, sıcak basması özellikle geceleri görülen terleme, çarpıntı, uykusuzluk, sinirlilik, ruh hali değişiklikleri, unutkanlık, halsizlik, cinsel istekte azalma, idrar tutamama, idrar kaçırmaya kadar giden sağlık problemleri yaşanabilmektedir. Uzun dönemde ise kemik erimesi, kalp-damar hastalıkları görülebilen sıkıntılardandır" dedi.

Etiketler : Sigara içenler Prof. Dr. Uyanık erken menopoz
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