Sigara içenler yılda bir tomografi çektirmeli

Akciğer kanseri, tüm dünyada kansere bağlı en önemli ölüm nedenlerinden biri. Ancak yapılan son araştırmaya göre akciğer kanserinde erken tanı için tarama amaçlı yapılan tetkiklerin sağ kalım oranını önemli ölçüde arttırdığını belirten Medikal Onkoloji Uzmanı Prof. Dr. Serdar Turhal, "Özellikle sigara içme öyküsü olan kişilerin akciğer tarama tetkiklerini ihmal etmemeleri çok önemli" hatırlatmasında bulundu. Yılda bir düşük doz akciğer tomografisi çekilmesi ile akciğer kanserinde uzun dönemli sağ kalım oranlarının yüzde 80'e kadar yükselebildiğini vurgulayan Prof. Dr. Serdar Turhal, "Bu çalışmada tomografi ile akciğer kanseri taraması önerilen hasta grubu, ki bu hastalar 50-80 yaş arası ve 20 paket/yıl sigara öyküsü olan ve son 15 yıla kadar sigara içen kişilerdir, akciğer kanserinin büyük oranda birinci evrede yakalandığı ve bu hastaların yüksek oranda sağ kaldıkları gösterilmiş oldu" şeklinde konuştu.

