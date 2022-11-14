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14 Kasım 2022 Pazartesi 07:30:00 - Güncelleme:14 Kasım 2022 Pazartesi 07:30:00

Sigara erken menopoza neden olabilir

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Menopoz yaşını etkileyen nedenlerden birinin sigara kullanımı olduğunu belirten Doç. Dr. Cihan Comba, "Sigara içmek, erken menopoza neden olabilir. Erken menopoza neden olan başka bir durum ise cerrahi girişimlerdir.

Menopoz yaşını etkileyen nedenlerden birinin sigara kullanımı olduğunu belirten Doç. Dr. Cihan Comba, "Sigara içmek, erken menopoza neden olabilir. Erken menopoza neden olan başka bir durum ise cerrahi girişimlerdir. Herhangi bir nedenle yumurtalıkları alınmış kadınlar da menopoza girebilirler" dedi. Menopoz döneminde kadınlarda görülebilecek şikâyetlere değinen Doç. Dr. Comba, "Sıcak basması ve gece terlemesi, vajinal kuruluk ve cinsel birleşmede rahatsızlık, depresyon, seksüel değişiklikler, isteksizlik, uykusuzluk, cilt problemleri, saç dökülmesi, idrar kaçırma gibi şikâyetler ortaya çıkabilir ya da olan şikâyetler artabilir. Bu semptomlara neden olan başka bir durum olabileceği için tedavi edilmesi gerekebilir" diye konuştu.

KEMİK ERİMESİNE KARŞI ÖNLEM ALINMALI

Menopoz sonrasında kadınlarda kalp-damar hastalıkları, kemik erimesi, vajinal atrofi, zihinsel sağlık sorunları ve seksüel problemler görülebileceğine dikkat çeken Doç. Dr. Comba şu bilgileri paylaştı: "Menopoz döneminde özellikle kemik erimesine karşı önlem alınmalıdır. Aslında bu önlemlere menopoza girmeden 20'li, 30'lu yaşların başında başlanmalıdır. Özellikle kalsiyum ve D vitamini alımına dikkat edilmelidir. Kalsiyum genellikle süt ve ürünlerinde zengindir. Süt, yoğurt, peynir tüketimi artırılmalıdır. D vitamini takviye edilmeli, gün ışığından yeteri kadar faydalanılmalıdır. Taze sebze ve meyve tüketimi yeteri kadar yapılmalıdır. Günlük sıvı ihtiyacı su içerek karşılamalıdır. Günlük yağ ve protein alımı kontrol edilmeli, kızarmış ve tütsülenmiş yiyecek tüketimi azaltılmalıdır."

Etiketler : Sigara erken menopoza neden olabilir SİGARA MENEPOZ kalp-damar hastalıkları
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