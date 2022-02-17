Sigara dumanına maruz kalmak da can alıyor

Sigara hala kanserin en önemli sebeplerinden biri olmaya devam ediyor. Göğüs Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Ufuk Yılmaz, dünyada her yıl 8 milyon kişinin hayatını kaybettiğini, bu ölümlerin 7 milyondan fazlasının tütün kaynaklı olduğunu söylerken, dünyada 1,3 milyar kişinin tütün ürünü kullandığını bu kişilerin yüzde 80'inin ise düşük ve orta gelir düzeyine sahip ülkelerde yaşadığına dikkat çekti. Prof. Dr. Yılmaz, "Her yıl 65 bin çocuk pasif tütün dumanı soludukları için hayatını kaybediyor. Bebeklerde de ani ölümler bu nedenle artmaktadır" diye konuştu.

